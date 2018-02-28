В правительстве готовят подорожание импортных табака и алкоголя

Правительство собирается повысить стоимость акцизных марок на импортируемые в Россию табак и алкоголь.

Соответствующий проект постановления опубликован 28 февраля на едином портале раскрытия информации. В документе указано, что стоимость акцизных марок на табачную продукцию планируется повысить со 120 рублей за 1 тыс. штук до 200 рублей за то же количество. Марки на алкоголь подорожают с 1,7 тыс. руб. за 1 тыс. штук до 1,85 тыс. рублей за ту же тысячу штук. В пояснительной записке к документу указывается, что причины для повышения цен — инфляция, рост курса валют, индексация заработной платы.

Напомним, согласно решению Госдумы, ставки акцизов на табак должны остаться неизменными до 1 июля 2018-го. Акцизы на крепкий алкоголь в этом году повышать вообще не планировали, сообщали ранее в Минфине.