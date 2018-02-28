«Фонтанка» за 60 секунд - 28 февраля

Последний день календарной зимы на «Фонтанке», а общий градус не спадает. Депутат Сухарев, законодательно урегулировав деятельность пчел, взялся и за мед, то есть за гонорары недостаточно патриотичных российских актеров.

Как в старые и не очень добрые времена, в Петербурге снова стреляют по машинам бизнесменов.

Пока МОК прощает россиян, ВАДА грозит российскому спорту новыми проблемами.

Строители нашего метро, которым не платят с октября, обещают забастовку – тут уже и про старые времена не вспомнишь.

В Петербургский ЗакС сегодня приехал спикер Шредингера – он одновременно и в отпуске, и на работе.

Еще одна примета близкой весны – футболисты потянулись к зеленой траве. Пока они играют в футбол осторожно и неуверенно, но мы верим, что к чемпионату мира все изменится.

Ну и скоро не только весна, но и выборы, если вам еще не напомнили об этом. А значит, хоть какое-то шоу нам должны показать. Пока вот Владимир Вольфович и Ксения Анатольевна выясняют, кто женщина легкого поведения, а кто стаканы метать право имеет.