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28.02.2018 19:17

В доме №12 ЖК «Краски лета» приступили к установке витражных конструкций

В доме №12 ЖК «Краски лета» приступили к установке витражных конструкций
СК «Полис Групп»

Строительные работы 4 очереди ЖК «Краски лета» (дом №12) от «Полис Групп» идут с опережением графика.

В настоящее время на объекте уже приступили к установке витражных конструкций на балконах. До конца марта планируется полностью закончить остекление. 

Кроме этого, начаты работы по монтажу систем вентиляции, канализации, стояков и систем отопления внутри помещений дома, ведется установка наружных систем водопровода и канализации.   

Дом №12 – 4 очередь проекта ЖК «Краски лета», который возводится в рамках комплексного освоения территории в микрорайоне Мурино. Здание состоит из 5 корпусов высотой от 12 до 20 этажей. В доме 2 263 квартиры различных планировок и метража. В пятом корпусе расположится детский сад на 100 мест. Срок окончания строительства запланирован на 1 квартал 2019 года.  

Всего в рамках проекта «Краски лета» возведут 300 000 кв. м, включая жилые и коммерческие помещения, объекты социальной инфраструктуры – школу с бассейном, детские сады. Около каждого дома предусмотрены велопарковки и машино-места. В рамках благоустройства территории будет выполнено строительство детских и спортивных площадок, установка малых архитектурных форм, пешеходные зоны и открытые автостоянки.  

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО "Тин-Групп", разрешение на строительство № RU47504307-10 от 14.03.2014г., проектная декларация на сайте http://kr-leta.ru/customers/documents

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