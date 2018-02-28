Володин отправил пострадавших от домогательств Слуцкого журналисток в комиссию по этике

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин не был в курсе поведения председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого, о домогательствах со стороны которого рассказали несколько девушек из парламентского пула корреспондентов. Он порекомендовал всем пострадавшим обратиться в комиссию по этике.

Скандал вокруг поведения депутата от ЛДПР Володин прокомментировал в беседе с изданием «Ведомости» 28 февраля. Он сообщил, что вопрос уже обсуждался с руководителями всех думских фракций, а проблему в любом случае надо решать в правовом поле. Володин также отметил, что обращения в комиссию по этике должны поступать лично от пострадавших. Учитывать жалобу от Ксении Собчак, по его мнению, было бы неправильно, так как к ней Слуцкий не приставал. «Мы постоянно общаемся с журналистками парламентского пула, и это бы в любом случае стало поводом для разбирательства. Конечно, выводы уже сделаны. Но как объяснить то, что истории прошлых лет стали звучать только сейчас? Тема в информационных трендах», – цитируют «Ведомости» Володина.

Напомним, жалобы на домогательства со стороны депутата сперва были анонимными, о них 22 февраля рассказала журналист «Дождя» во время интервью с Владимиром Жириновским. Позже на поведение Слуцкого открыто пожаловалась заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.