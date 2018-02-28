«Сокос» через суд заплатил клиенту за отравление

Адвокат Нина Еременко, отравившаяся за ужином в петербургском «Сокосе» в Биржевом переулке, добилась возмещения морального вреда через суд. Отель заплатит ей 20 тысяч рублей, ещё 10 тысяч рублей — штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.

Московский адвокат Нина Еременко почувствовала себя плохо после ужина в Solo Sokos Hotel Palace Bridge в Биржевом переулке на Васильевском острове, во время посещения Петербургского экономического форума в июне 2016 года. Переговоры с ООО «Сокотель», которому принадлежит гостиница, о возмещении расходов и морального вреда к успеху не привели. Адвокат обратилась в суд в Москве по месту жительства.

Как сообщила «Фонтанке» Еременко, изучив все представленные доказательства, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований.

«Считаю важным, что суд, несмотря на то, что ответчик так и не признал свою вину, не формально отнесся к делу и сумел установить истину и разобраться в деталях. По сути, теперь каждый гражданин, несмотря на противодействие крупной компании, может доказать свою правоту и защитить свои права как потребителя», – заметила адвокат.

Суд принял решение взыскать с ООО «Сокотель» компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, почтовые расходы, штраф 10 тысяч рублей за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. С ООО «Сокотель» взыскана государственная пошлина 300 рублей в бюджет города Москвы.