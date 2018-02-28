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28.02.2018 19:20

ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще одним банком

ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще одним банком
АО «ГК «Эталон»

ПАО «Банк Уралсиб» аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная».

Оформить ипотеку в ПАО «Банк Уралсиб» можно при условии внесения первоначального взноса в размере от 10% стоимости квартиры. Минимальная процентная ставка составит от 9,4% годовых. Максимальный срок кредита – 30 лет, сумма кредита  – от 300 тыс. рублей до 15 млн рублей.

Подробнее об условиях ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.uralsib.ru/retail/ipoteka

Жилой комплекс «Дом на Блюхера» представляет собой 17-этажный дом S-образной формы на 1 445 квартир разной конфигурации – от студий до четырехкомнатных. Часть из них – с отделкой. На первом этаже «Дома на Блюхера» будут расположены встроенные коммерческие помещения, также проектом предусмотрен пристроенный наземный семиуровневый паркинг на 382 автомобиля.

Жилой комплекс строится в одном из благоприятных для проживания районов Санкт-Петербурга – Калининском. Он отличается развитой социальной, торгово-развлекательной инфраструктурой и имеет хорошую транспортную доступность. В районе работает несколько государственных поликлиник для детей и взрослых, есть детские сады, школы, спортивные комплексы, продуктовые магазины и гипермаркеты.

Завершение строительства жилого комплекса «Дом на Блюхера» запланировано на I квартал 2020 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» , застройщик застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/

 


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Новости компаний
АО «ГК «Эталон»
28.02.2018 19:20

ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитован еще одним банком

ПАО «Банк Уралсиб» аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
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ПАО «Банк Уралсиб» аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
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