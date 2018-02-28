Жириновский обвинил Собчак в историческом плагиате после выплеснутой на него воды
В ЛДПР назвали кандидата в президенты Ксению Собчак «засланным казачком», а выплеснутую ей в лицо Владимира Жириновского воду — историческим плагиатом и жалкой подделкой. Сама телеведущая считает, что Жириновский все превращает в цирк и нелепость.
Пресс-служба партии ЛДПР отреагировала пресс-релизом на мат из уст своего кандидата 28 февраля в прямом эфире телеканала «Россия-1». В нем произошедшее названо отвратительной провокацией против Владимира Жириновского, а сама Собчак, по мнению представителей ЛДПР, — «кремлевский засланный казачок». Телеведущая якобы «троллила» Жириновского, пытаясь «вывести» его из «эмоционального равновесия». «Надо признать, это удалось», – сообщается на сайте ЛДПР. «Провокаторша с богатым опытом разборок на «лобном месте» не угомонилась и плеснула водой в затылок лидеру ЛДПР. Нужно отметить, что даже такой исторический плагиат оказался жалкой подделкой и пародией», – вспоминают в партии эпизод 1995 года, когда Жириновский плеснул соком в Бориса Немцова.
Ксения Собчак, комментируя произошедшее в своем Instagram, была менее эмоциональна. «Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно», – полагает кандидат в президенты. По мнению Собчак, Жириновского держат как «заградотряд», который «все превращает в цирк и нелепость».
Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно. А если чуточку обдумать происшедшее, становится еще грустнее. В 90-х, когда Жириновский вскарабкался на политическую сцену, казалось, что это не такое уж страшное зло: у страны все впереди, и уж одного клоуна и хама мы как-нибудь выдержим. Прошло четверть века, а ничего нового, кроме клоуна и хама, – правда, сильно постаревшего – с нами не произошло. И сегодня он продолжает играть эту унылую роль ,только для того,чтобы остальным кандидатам было сложно говорить о действительно важных вещах. Его специально держат на любых выборах президента как заградотряд,который все превращает в цирк и нелепость. Все это очень и очень грустно на самом деле...:(
Напомним, кандидаты устроили перепалку во время теледебатов, которые транслировались в прямом эфире на Дальний Восток. Жириновский несколько раз обозвал Собчак дурой, после чего она плеснула в него водой, и политик перешел на нецензурную лексику. Запись покажут по всей стране на «России-1» в одиннадцать вечера.