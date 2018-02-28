Жириновский обвинил Собчак в историческом плагиате после выплеснутой на него воды

В ЛДПР назвали кандидата в президенты Ксению Собчак «засланным казачком», а выплеснутую ей в лицо Владимира Жириновского воду — историческим плагиатом и жалкой подделкой. Сама телеведущая считает, что Жириновский все превращает в цирк и нелепость.

Пресс-служба партии ЛДПР отреагировала пресс-релизом на мат из уст своего кандидата 28 февраля в прямом эфире телеканала «Россия-1». В нем произошедшее названо отвратительной провокацией против Владимира Жириновского, а сама Собчак, по мнению представителей ЛДПР, — «кремлевский засланный казачок». Телеведущая якобы «троллила» Жириновского, пытаясь «вывести» его из «эмоционального равновесия». «Надо признать, это удалось», – сообщается на сайте ЛДПР. «Провокаторша с богатым опытом разборок на «лобном месте» не угомонилась и плеснула водой в затылок лидеру ЛДПР. Нужно отметить, что даже такой исторический плагиат оказался жалкой подделкой и пародией», – вспоминают в партии эпизод 1995 года, когда Жириновский плеснул соком в Бориса Немцова.

Ксения Собчак, комментируя произошедшее в своем Instagram, была менее эмоциональна. «Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно», – полагает кандидат в президенты. По мнению Собчак, Жириновского держат как «заградотряд», который «все превращает в цирк и нелепость».

Напомним, кандидаты устроили перепалку во время теледебатов, которые транслировались в прямом эфире на Дальний Восток. Жириновский несколько раз обозвал Собчак дурой, после чего она плеснула в него водой, и политик перешел на нецензурную лексику. Запись покажут по всей стране на «России-1» в одиннадцать вечера.