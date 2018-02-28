Петербурженка сорвалась со скалы на Бали

Туристка из Петербурга погибла во время путешествия в Индонезию. Девушка сорвалась со скалы на арендованном скутере.

Как рассказали «Фонтанке» знакомые семьи 28 февраля, несчастный случай с 22-летней девушкой произошёл шесть дней назад на Нуса Пенида – небольшом острове рядом с Бали. В день отъезда вместе с подругой она ездила на пляж Келингкинг. Туристы пишут о нем как о месте с самыми захватывающими видами и предупреждают об извилистой и опасной дороге. Путешествовали девушки, как и большинство на острове, на байках, которые взяли в аренду.

Как впоследствии рассказала подруга, около часа дня они не смогли преодолеть участок дороги на утесе по пути от пляжа. Ехавшая первой Кэрэн не справилась с управлением и упала с высоты 200 метров. Её тело нашли через три часа у подножия скалы. На возврат её тела в Россию за счет страховой компании надеяться не приходится.

«Согласно законодательству Индонезии, для управления мотоциклом/мотобайком необходимо наличие водительских прав категории А. К сожалению, наш клиент не имел соответствующих прав. Таким образом, застрахованная нарушила правила страхования», – сообщили в компании «ВТБ Страхование», где была застрахована петербурженка.

Байки предоставили в Ketut marta. К водительским правам девушек у сотрудников вопросов не возникло.