В Таганроге во время взрыва в жилом доме погиб пенсионер

СМИ Ростовской области сообщают о взрыве на Котлостроительной улице в Таганроге. В квартире было найдено тело пенсионера.

По информации Таганрогского агентства новостей, взрыв произошел около полудня 28 февраля. Городские газовые службы уже опровергли версию с взрывом бытового газа. По словам очевидцев, пенсионер подорвался на самодельной тротиловой шашке. Других пострадавших нет, здание также уцелело. На некоторое время были эвакуированы все жильцы, однако сейчас они уже вернулись в свои квартиры. Как сообщает Дон-ТР, на сайте местной администрации после ЧП было опубликовано сообщение о произошедшем, но позже оно было удалено. Каких-либо упоминаний о взрыве также нет на сайтах областных МЧС, МВД и СК.