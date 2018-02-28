Соратника Навального, обвиняемого в избиении полицейских, арестовали на 2 месяца

Хамовнический суд Москвы 28 февраля арестовал до 26 апреля сотрудника московского штаба Алексея Навального Константина Салтыкова. Его обвиняют в применении насилия к полицейским.

Судья согласился с доводами прокурора о том, что преступление предполагает реальное лишение свободы, а отсутствие загранпаспорта не говорит о том, что обвиняемый не сможет скрыться. Напомним, Салтыкова задержали 27 февраля. Следственный комитет обвиняет активиста в том, что он причинил двоим полицейским «моральный вред, физическую боль и телесные повреждения, не опасные для жизни». Как писали в СМИ, в материалах дела якобы указано, что один из пострадавших получил «кровоподтек в области правого бедра», а второй — «кровоподтек и ссадины на правой лопатке».

⚡️Костю Салтыкова отправили под арест в СИЗО до 26 апреля. pic.twitter.com/VF7p4Xtx6f — Протестная Москва (@nedimon_msk) 28 февраля 2018 г.

27 февраля у Салтыкова истекал срок административного ареста после задержания на митинге 28 января в Москве. За два часа до окончания этого срока его вновь задержали.