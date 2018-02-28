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28.02.2018 18:41

WADA: Восстановление ОКР не влияет на решение по аккредитации РУСАДА

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии дисквалификации с Олимпийского комитета России (ОКР) никак не повлияет на санкции, наложенные на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом 28 февраля сообщает RNS со ссылкой на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«WADA знает о решении МОК восстановить членство Олимпийского комитета России. Во избежание двусмысленностей необходимо отметить, что РУСАДА остается организацией, не соответствующей кодексу WADA, и не выполнила все условия дорожной карты для восстановления аккредитации», — подчеркнул представитель организации Джеймс Фитцджеральд.

Ранее МОК объявил, что Россия выполнила необходимые требования для восстановления в правах ОКР. 

Справка:

Напомним, ОКР был дисквалифицирован по итогам расследования массовых махинаций с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. В ходе расследования было заявлено, что в организованной подмене «грязных» допинг-проб на «чистые» были замешаны высокопоставленные чиновники, включая тогдашнего министра спорта Виталия Мутко.

В частности, из-за этого на Олимпиаде в Пхенчхане российские спортсмены выступали под нейтральным флагом. Игры завершились 25 февраля. Российские спортсмены завоевали 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых. При этом им не разрешили вынести национальный флаг даже на церемонию закрытия.


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