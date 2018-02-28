WADA: Восстановление ОКР не влияет на решение по аккредитации РУСАДА

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии дисквалификации с Олимпийского комитета России (ОКР) никак не повлияет на санкции, наложенные на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом 28 февраля сообщает RNS со ссылкой на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«WADA знает о решении МОК восстановить членство Олимпийского комитета России. Во избежание двусмысленностей необходимо отметить, что РУСАДА остается организацией, не соответствующей кодексу WADA, и не выполнила все условия дорожной карты для восстановления аккредитации», — подчеркнул представитель организации Джеймс Фитцджеральд.

Ранее МОК объявил, что Россия выполнила необходимые требования для восстановления в правах ОКР.