Пока мы с нетерпением ждем в продаже одну из главных новинок этого года — Samsung Galaxy S9 и S9+, давайте вспомним, чем были интересны предыдущие серии. Обзор смартфонов Samsung от экспертов КЕЙ.

Модели Galaxy S8, Galaxy S8+ и Galaxy Note 8 – это варианты для тех, кто хочет иметь самый современный и быстрый смартфон. Им немного уступает Galaxy S7 — предыдущей флагманской модели, а также Galaxy A7 и Galaxy A5. Наибольший интерес представляют отличия от предыдущего флагмана седьмой серии топовые смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+. В этот раз Samsung решили не путать пользователей, выпуская под одним названием множество похожих смартфонов и выпустили две практически одинаковые модели, различающиеся лишь габаритами. Отсутствуют разнообразные модификации с отличающимся объемом встроенной памяти или ОЗУ, разными процессорами и т.п. Таким образом, нужно только определиться какой размер смартфона удобнее.

В отличие от Samsung Galaxy S7 у предыдущего флагмана Galaxy S8 исчезли управляющие кнопки под экраном, а датчик отпечатков пальцев переехал на тыльную сторону аппарата. Корпус выполнен исключительно из металла и ударопрочного стекла Gorilla Glass 5, которое имеет заметные закругления по бокам. Экран стал более вытянутым: так, например, у Samsung Galaxy S8+ физические размеры экрана составляют примерно 70×142 мм при диагонали 6,2 дюйма и соотношением сторон 18,5:9. Из других улучшений, помимо объема памяти и мощности процессора (S8 самый быстрый процессор в Android-смартфонах), стоит отметить существенное улучшение качества съемки фронтальной камеры, которая стала способна выдавать качественные съемки даже в ночное время или при недостаточной освещенности. А вот основная камера осталась от прошлогоднего S7 edge.