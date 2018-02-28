Неоказание помощи больной женщине в петербургской колонии обойдется России в 15 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 15 тысяч евро родственникам Марии Бухтеевой, которая умерла в реанимационном отделении больницы имени Гааза Управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области.

Об этом 28 февраля пишет «Медиазона» со ссылкой на правозащитную организацию «Зона права». Согласно постановлению Страсбургского суда, российские власти нарушили статью 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Она гарантирует «право на эффективное средство правовой защиты».

Мария Бухтеева в апреле 2016 года в возрасте 28 лет скончалась в реанимационном отделении больницы имени Гааза Управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области. Она страдала четвертой стадией рака. Женщина умерла спустя два дня после того, как ЕСПЧ потребовал предоставить ей экстренную помощь. Как установил суд, с июля 2015-го Бухтеева не получала необходимого лечения.