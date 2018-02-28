Почему миллениалы не хотят жить в обычных квартирах

Как Петербургу стать привлекательным для креативного класса, рассуждает Александр Шарапов, президент Becar Asset Management Group.

Мегаполисы, чья экономика даст фору иным странам, фокусируются на инновациях, цифровых технологиях и креативном классе. Последний – формирует запрос на новые ценности городского пространства: они должны не только стимулировать бизнес, но и располагать к созданию и распространению новых идей.

Нью-Йорк – точка притяжения инновационных стартапов, бизнеса и, что немаловажно, туристов. Мегаполис посещает до 60 млн человек в год.

В рабочей поездке я протестировал новый формат проживания, появившийся в результате давления урбанизации на рынок недвижимости, – микроливинг. Флагман экспериментального бренда Marriott Hotels в этом сегменте – Moxy Hotels. На конференциях я много слышал о его необычной атмосфере.

Moxy Hotels в Нью-Йорке – это 612 номеров, средняя площадь которых – 13 «квадратов». Но жить в них не тесно – в отеле почти 2 тысячи квадратных метров общественных пространств для работы, настольных игр, вечеринок и творчества. Номер становится местом для сна. Его безраздельно занимает самая необходимая вещь – большая и комфортная кровать. Даже привычный шкаф для вещей – вовсе отсутствует.

Проект стал хитом мгновенно. За несколько лет в США открылось 10 отелей Moxy. В этом году появится еще 13. Проект сочетает в себе все, что так любят и ищут в отеле миллениумы. Они не заботятся о размерах номеров, потому что приходят в них только поспать. Зато общие пространства в Moxy – это не только лобби, коворкинг и круглосуточный бар, но и множество зон, которые можно использовать и трансформировать под свои нужды. Подобный формат – это гостеприимство XXI века для поколения Instagram – как по форме, так и по функциональности.

Тенденция к сокращению личного пространства прослеживается у большинства мировых отельных брендов – Citizen M, The Hub, Ibis и прочих. В том числе в Петербурге – номер в проекте Vertical We&I очень похож на Moxy Hotels, только с небольшой кухней и на 2 метра больше. Компании делают выбор в пользу микроливинга не только ради оптимизации площадей, но и для привлечения новой аудитории.

Молодые люди, приезжающие в крупные города, считают нерациональным платить высокую аренду за персональное жилье. Пока в Петербурге молодежь снимает на нескольких человек традиционные большие квартиры, в мире развивается специализированный формат такого жилья – коливинги. Это проекты Ollie, Room, Old Oak – чтобы заселиться в последний, вам придется встать в лист ожидания, который расписан на пару месяцев вперед.

В России коливинги только выходят на рынок. Пока это единичные проекты, далекие от классического формата этой недвижимости. Но даже в них прослеживается тенденция к минимизации личного пространства и созданию качественных, просторных общественных зон.

Я на личном опыте подтверждаю, что на 13 квадратных метрах можно комфортно разместиться даже вдвоем. Так почему бы не инвестировать в такую инфраструктуру, не сделать ставку на тех, кто является основой креативных кластеров – новых точек экономического роста?

Компания Бекар