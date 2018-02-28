В Смольном рассказали об опасности зимней подкормки уток

Комитет по природопользованию Петербурга просит горожан не переживать за судьбу зимующих в городе уток — птицы нормально себя чувствуют и могут в любой момент улететь.

Как сообщили в Смольном 28 февраля, горожане напрасно переживают за уток, пока в черте города есть участки с открытой водой. Кроме того, если они сами не захотели улетать — значит, птицы чувствуют себя хорошо. «В случаях же серьезного ухудшения условий существования утки способны даже в зимний период переместиться в более подходящие для жизни регионы», – успокаивают петербуржцев в Смольном. Чиновники также отмечают, что масштабная подкормка птиц может заставить задержаться в городе и тех особей, которые предпочитают улетать с наступлением холодов.

Напомним, кроме уток в городе остались зимовать и лебеди. Одну такую птицу горожане заметили под вантовым мостом в районе Васильевского острова. Лебедь плавает в открытой воде и также не нуждается в человеческой помощи, как заверили «Фонтанку» зоозащитники.