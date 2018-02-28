Шведские ученые обнаружили связь между чувствительностью к вони и страстью к тирании

Нетерпимость к неприятным запахам связана со склонностью к авторитарным лидерам, заявляют шведские ученые. 28 февраля синопсис научного исследовнаия, подтверждающего это предположение, был опубликован в журнале Royal Society Open Science.

Подтвердить эту гипотезу согласились 200 добровольцев. Им предложили оценить запахи пота, кала, мочи, газа, ступней и запах изо рта — свои собственные и чужих людей. Степень отвращения — body odour disgust sensitivity (BODS) — измерили по специальной шкале. После чего добровольцев спросили об их политических убеждениях.

В результате выяснилось, что самые нетерпимые к неприятным запахам люди оказались склонными к авторитарным взглядам в политике. Они отдавали предпочтение лидерам, которые подавляют протесты и жестко регулируют поведение соцальных групп.

Более того, ученые показали положительную связь между баллом BODS и поддержкой Дональда Трампа, который на момент сбора данных был кандидатом в президенты. «Авторитаризм полностью объяснил положительную связь между BODS и поддержкой Дональда Трампа», – пишут они.