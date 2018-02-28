Что мы едим: петербуржцы все чаще в праздники заказывают еду на дом

Расходы петербуржцев на заказы готовой еды на дом ежегодно возрастают на 25%-60% в зависимости от отмечаемого праздника. Горожане все чаще в праздничные дни отказываются от приготовления собственных кулинарных изысков и предпочитают заказывать свои любимые блюда с доставкой на дом

По данным информационного статистического центра службы доставки «2 Берега» в целом, 23 февраля и 8 марта каждого года загрузка поваров и курьеров по исполнению заказов вырастает в 2-2,5 раза.

Из череды праздников самые значительные показатели увеличения роста заказов демонстрирует 8 марта. Следуя заветам эмансипации, женщины не стоят у плиты, зато курьерам приходится работать в 2,5 раза активнее.

В Международный женский день наибольшей популярностью у горожан пользуются сеты роллов (рост в 3 раза) и классические роллы «Филадельфия», «Горячий краб», а также сладкие осетинские пироги с вишней и клубникой (рост в 5,5 раз). Такие блюда у компаний по доставке еды даже принято считать «женскими». Менее популярны, но также демонстрируют рост популярности вок-блюда и пиццы, такие как «Четыре сыра» и «Маргарита».

Горожане не только заказывают такие блюда на обед или ужин, но и угощают ими своих гостей и коллег. В прошлом году 8 марта средний чек покупателей вырос на 17%. Выручка служб доставки в этот день возрастает до 3,4 раза.

В День защитника Отечества семейный стол накрывают для мужчин. Операторы принимают заказы на сытные осетинские пироги (рост в 3,6 раза), пиццы на тонком тесте и с двойной начинкой: «Пепперони», «Барбекю», «Мясная», «Четыре сыра». Курьеры развозят по городу большие наборы из пиццы, пирогов и сеты.

В число «мужских» блюд, очевидно, не входят десерты, салаты, супы и воки. Удивительно, но не показывают рост востребованности и бургеры.

В этом году число заказов 23 февраля выросло почти в 2,5 раза, а сумма среднего чек увеличилась на 19%. В прошлом году петербуржцы были менее хлебосольными – тогда средний заказ был дороже только на 11% по сравнению с буднями. Выручка служб доставки в мужской день растет в 2,7 раза.

День святого Валентина петербуржцы отмечают не так широко, как остальные праздники, но с каждым годом все активнее. Число заказов в этом году на 14 февраля выросло в 2,2 раза, хотя в 2016 году рост по сравнению с буднями был значительно меньше – всего 64% от среднего объёма заказов.

В День всех влюбленных на стол ставят десерты и пиццы на тонком тесте, роллы и сеты: «Филадельфия», «Горячий краб», роллы с мидиями. Сытное и широкое застолье – не про этот праздник. Бургеры и осетинские пироги, пиццы с двойной начинкой не вызывают энтузиазма у горожан.

В этот день средняя сумма чека вырастает всего на 7%. Впрочем, выручка «2 Берега» 14 февраля увеличилась в 2 раза, по сравнению с непраздничными днями.

Наконец, традиционное празднование Масленицы с походами на блины то к теще, то к свату давно ушло в прошлое. Петербуржцы просто заказывают блины на дом. В масленичную неделю продажи этого блюда растут более чем в 10 раз.

Стоит отметить интересный факт: петербуржцы начали готовиться к праздникам заранее, делая заказ за несколько дней. Таким образом, доля предзаказов в праздничные дни только февраля уже выросла с 19% в 2016 году до 38% в 2018.

Как отмечает представитель компании «2 Берега», Директор по e-commerce Игорь Кузьменко:

«Праздники 14, 23 февраля и 8 марта являются традиционными пиками продаж для службы доставки. Десятилетний опыт работы нашей службы позволяет нам точно планировать почасовой спрос вплоть до позиций и районов доставки. На основании полученного опыта мы готовимся к праздникам заранее, что позволяет нам приготовить и доставить все заказы нашим клиентам вовремя. Но даже при этом каждый год показывает интересные тренды во вкусовых предпочтениях и демонстрирует продолжающийся рост спроса на доставку еды в праздничные периоды. Мы стремимся не отставать от новых течений и каждый год перед праздниками расширяем наше меню теми блюдами, которые будут максимально интересны нашим клиентам».



Рост популярности сервисов доставки еды фиксируют не только игроки рынка, но и эксперты. По оптимистичным оценкам за последние 3 года рынок в России вырос в 3 раза. Если в 2015 году фонд AddVenture оценивал его объем в 1,5 млрд. долларов в год, то в 2017 году его объем достиг 3,5 млрд. долларов, подсчитывал Target Global.