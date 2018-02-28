Сотрудники ФСБ случайно раскрыли свою привычку порукодельничать на работе

Склонности сотрудников ФСБ к работе руками выдало отправленное петербургскому адвокату письмо. В конверт с официальным ответом помещена вырезка из пособия по рукоделию.

Как сообщил адвокат Виталий Черкасов в Facebook, контрразведка прислала ему ответ на жалобу по уголовному делу. Документ, подписанный помощником начальника Следственного управления ФСБ России Баландиным, был обложен листами из журнала с мастер-классом кройки и шитья.

«Ну кто теперь скажет, что у спецслужбистов нет чувства юмора?» – заключает получатель.

Международная торговая марка выпустила для российского рынка целую серию наборов по рукоделию для начинающих и опытных швей. Заказав в интернет-магазине пособие за 500 – 1000 рублей, можно самостоятельно смастерить очечник, наволочку, кошелек «Петушок» или, как в случае с ФСБ, сумочку. Коллекции, как считают дизайнеры, отражают творческие пристрастия отечественных рукодельниц и включают популярные цветочные мотивы и знакомые, любимые с детства, изображения животных. Возрастной ценз для потребителей продукции — 14 лет.

В комментариях к посту коллеги Черкасова отметили, что неоднократно получали из ФСБ письма, переложенные листочками из женских журналов.

Корреспонденцию обкладывают, чтобы она не склеилась с конвертом изнутри. Как правило, для этого используют чистые листы. Возможно, в ФСБ существуют сложности с бумагой и под рутинные нужды из дома несут макулатуру. А может, это сознательный выбор в пользу экономии природных ресурсов.

Виталий Черкасов представляет интересы Виктора Филинкова, арестованного по делу анархистов. Следствие считает, что в Петербурге готовился вооруженный мятеж. Филинков заявил, что его пытали шокером, то же самое повторил свидетель по делу Илья Капустин и подал заявление в Следственный комитет. Проверку проводит военный следственный отдел СК по Санкт-Петербургскому гарнизону. В ФСБ адвокат Черкасов тоже подавал жалобу с просьбой проверить действия сотрудников УФСБ Петербурга и области, и в «рукодельном» конверте содержался ответ, что центральный аппарат спустил жалобу в то самое УФСБ.