Собчак плеснула в Жириновского водой, тот ответил матом

На записи предвыборных дебатов на телеканале «Россия-1» Владимир Жириновский оскорбил Ксению Собчак, которая посоветовала ему не нервничать. Не выдержав нелестных отзывов в свой адрес, Собчак плеснула в кандидата от ЛДПР водой, после чего Жириновский перешел на нецензурную лексику.

На записи, которая в прямом эфире 28 февраля транслировалась на Дальний Восток, слышно, как Собчак рекомендовала Жириновскому перестать нервничать, на что тот отреагировал оскорбительной тирадой. В высказываниях звучали такие словосочетания, как «черная грязь», «отвратительная баба», «дура» и «тупая». Жириновского пытался остановить ведущий Владимир Соловьев, призывая его не оскорблять женщину. Заставить замолчать политика попыталась и сама Собчак, плеснув ему в лицо содержимое стакана. Однако это вызвало лишь дополнительную бурю эмоций лидера ЛДПР — Жириновский перешел на мат, восклицая: «Кто ей дал право плескать водой?»

В Москве и Петербурге программу покажут в записи сегодня в 11 вечера.

Напомним, в 1995 году сам Жириновский также использовал жидкость как способ заставить замолчать оппонента. Он облил соком Бориса Немцова в выпуске программы «Один на один», когда разговор зашел о «венерической обеспокоенности» Жириновского (Немцов посоветовал политику ее вылечить, когда тот рассказал, что в Нижегородской области очень много венерических больных). Немцов тоже опустошил свой стакан, но промахнулся.