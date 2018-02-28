Мэр Тайбэя спросил жителей, зачем им столько туалетной бумаги, если у них все равно одна задница

Жителей Тайваня заставили задуматься о количестве «пятых точек». Размышления и возмущение спровоцировал 28 февраля мэр Тайбэя Ко Вэнь-джи.

Автор социальной платформы Medium пишет, что мэр публично задал тайваньцам вопрос: «У вас только одна жопа, зачем вам столько туалетной бумаги?»

«Великая туалетная паника» — так ее уже окрестили местные жители — началась на Тайване 25 февраля. Как сообщают местные СМИ, в марте в стране ждут нехватки товара, потому что люди раскупают его в огромных количествах. Ситуацию называют чуть ли не апокалиптической — все запасы туалетной бумаги в магазинах за несколько дней были сметены подчистую.

Причиной паники стало банальное подорожание: в газетах сообщили, что из-за сбоев производства в Бразилии и пожаров в Канаде к середине марта деликатный товар серьезно повысится в цене.

Оскорбленные тайваньцы в ответ советуют мэру Ко Вэнь-джи вытереть туалетной бумагой «свой большой рот», пишет Medium.