Мэр Тайбэя спросил жителей, зачем им столько туалетной бумаги, если у них все равно одна задница

Еще
03:52 01.03.2018
Пришлите свою новость!
02:17
"Довлатов" Алексея Германа - в прокате
01:53
Ученые расскажут о квантовой телепортации и других открытиях года
01:37
Алисия Викандер и Джеймс Макэвой сыграли в “Погружении” Вима Вендерса
01:18
Фарфоровые пионы и орхидеи настроят на весну
00:49
«Нафтогаз» заявил о победе над «Газпромом» по делу о транзите газа
00:39
Учебный корабль Балтфлота «Перекоп» впервые совершит плавание вокруг Евразии
00:30
Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии»
00:20
Госдеп США не комментирует письмо "тренера" Насти Рыбки с просьбой об убежище
00:14
Трамп назвал действия генпрокурора США по «российскому делу» безобразными
00:02
Клинтон напомнила Трампу, что русские «все еще идут»
28/02
Патриарх Кирилл: победа российских хоккеистов — это чудо
28/02
Выбирая между влево и вправо на Т-образном перекрёстке водитель поехал прямо
28/02
Двух человек у Володарского моста расстрелял ветеран Чеченской войны
28/02
Названы сроки начала «абсолютного перемирия» в Донбассе
28/02
Петербуржцы за сутки собрали 650 тысяч рублей для возвращения тела погибшей на Бали путешественницы
28/02
Загитова отдаст подаренный БМВ родителям
28/02
Правительство РФ решило подзаработать на сигаретах и алкоголе
28/02
На проспекте Добролюбова начинается строительство апартамент-отеля
28/02
Пассажиров пустят в «Чижик» до 7 марта
28/02
Стрельба у Володарского моста началась с телефонного звонка женщины
28/02
РФ рассказала в ООН о готовящихся провокациях с химоружием в Сирии
28/02
Facebook не обнаружил российской рекламы по Brexit
28/02
Под Володарским мостом расстреляли автомобиль, ранены трое
28/02
Минстрой назвал концессии 13 регионов примером эффективной работы
28/02
Небензя рассказал о призыве России к ООН
28/02
Минкульт создаст в каждом федеральном музее свою дирекцию
28/02
Глава Центрального района Хлутков и депутат Щербакова: счастливы вместе
28/02
В Петербурге суд милостиво посадил неудачливых налетчиков на гособеспечение
28/02
В правительстве готовят подорожание импортных табака и алкоголя
28/02
«Фонтанка» за 60 секунд - 28 февраля
28/02
Володин отправил пострадавших от домогательств Слуцкого журналисток в комиссию по этике
28/02
«Сокос» через суд заплатил клиенту за отравление
28/02
Жириновский обвинил Собчак в историческом плагиате после выплеснутой на него воды
28/02
Петербурженка сорвалась со скалы на Бали
28/02
Mitsubishi отзывает в России почти 39 тысяч автомобилей
28/02
В Таганроге во время взрыва в жилом доме погиб пенсионер
28/02
Соратника Навального, обвиняемого в избиении полицейских, арестовали на 2 месяца
28/02
WADA: Восстановление ОКР не влияет на решение по аккредитации РУСАДА
28/02
Русский музей откроет филиал для фанатов «Зенита»
28/02
Неоказание помощи больной женщине в петербургской колонии обойдется России в 15 тысяч евро
28/02
В Смольном рассказали об опасности зимней подкормки уток
28/02
Собчак плеснула в Жириновского водой, тот ответил матом
28/02
Шведские ученые обнаружили связь между чувствительностью к вони и страстью к тирании
28/02
Генпрокуратура завершила проверку «Смерти Сталина»
28/02
Сотрудники ФСБ случайно раскрыли свою привычку порукодельничать на работе
28/02
Мэр Тайбэя спросил жителей, зачем им столько туалетной бумаги, если у них все равно одна задница
28/02
Среди волонтеров штаба Навального в Калуге искали активистов «Артподготовки»
28/02
Автомобиль бизнесмена расстреляли в Петербурге
28/02
Русский музей отметит день рождения бесплатным входом и живой музыкой
28/02
Присяжные назвали жителя Новосибирска убийцей 19 женщин
28/02
Безногий киргиз приехал за протезом в Петербург, но третий день живет в Пулково
28/02
Мальцев не смог отстоять «Артподготовку»
28/02
Самого разыскиваемого похитителя велосипедов в Петербурге отправили в колонию строгого режима
28/02
Петербургский фонд ОМС готов направлять пациентов с тяжелыми ожогами в клиники ВМА и МЧС
28/02
МОК восстановил членство Олимпийского комитета России
28/02
Жители и власти финского города выступили в поддержку депортируемых беженцев
28/02
Спикер ЗакСа вспомнил «заказные публикации СМИ против генералов царской армии», критикуя законопроект «Яблока»
28/02
Subaru возвращает России Legacy, но только в «маломощном» варианте
28/02
Обнаружена неизвестная запись Эми Уайнхаус
28/02
СМИ: ФСБ пострадала из-за поставки некачественных носков
28/02
Легитимность цифровой подписи и дачная амнистия - Росреестр отвечает на вопросы
28/02
Маг высшей категории не помог астраханцу с приворотом жены - тот пошел в полицию
28/02
«Кокаиновый» самолет улетел из Таиланда без Насти Рыбки
28/02
Петербургский таксист ограбил пассажирку за отказ переплачивать
28/02
В петербургском парламенте обеспокоились преследованием оппозиционеров перед выборами
28/02
Секс-гуру Насти Рыбки попросил убежища в США для себя и своей ученицы
28/02
Путин: Экстремисты действуют «дерзко и вызывающе» и привлекают молодежь
28/02
НАК рассказал о террористе, который хотел напасть на детей 1 сентября из-за плохой работы
28/02
В Пулково у пассажира нашли вещество из триады алхимиков
28/02
Путин призвал МВД во время выборов «использовать все, что в их руках»
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
28.02.2018 17:09

Мэр Тайбэя спросил жителей, зачем им столько туалетной бумаги, если у них все равно одна задница

Жителей Тайваня заставили задуматься о количестве «пятых точек». Размышления и возмущение спровоцировал 28 февраля мэр Тайбэя Ко Вэнь-джи.

Автор социальной платформы Medium пишет, что мэр публично задал тайваньцам вопрос: «У вас только одна жопа, зачем вам столько туалетной бумаги?» 

«Великая туалетная паника» — так ее уже окрестили местные жители — началась на Тайване 25 февраля. Как сообщают местные СМИ, в марте в стране ждут нехватки товара, потому что люди раскупают его в огромных количествах. Ситуацию называют чуть ли не апокалиптической — все запасы туалетной бумаги в магазинах за несколько дней были сметены подчистую. 

Причиной паники стало банальное подорожание: в газетах сообщили, что из-за сбоев производства в Бразилии и пожаров в Канаде к середине марта деликатный товар серьезно повысится в цене. 

Оскорбленные тайваньцы в ответ советуют мэру Ко Вэнь-джи вытереть туалетной бумагой «свой большой рот», пишет Medium.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
28.02.2018 18:26

Обзор смартфонов Samsung от экспертов КЕЙ

Пока мы с нетерпением ждем в продаже одну из главных новинок этого года — Samsung Galaxy S9 и S9+, давайте вспомним, чем выли интересны предыдущие серии
ПАО «МРСК Северо-Запада»
28.02.2018 16:07

Энергетики МРСК Северо-Запада проводят тренировки на избирательных участках

На территории ответственности МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») находится более 4 тысяч избирательных участков, резервных пунктов для голосования и избирательных комиссий. Энергетики отвечают за надежное и бесперебойное электроснабжение всех этих объектов во время подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
27.02.2018 11:30

Любимые направления от «Уральских авиалиний» со скидкой до 30%

Специальное предложение от авиакомпании «Уральские авиалинии»: авиабилеты со скидкой до 30% на любимые направления
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Учебный корабль Балтфлота «Перекоп» впервые совершит плавание вокруг Евразии
Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии»
Трамп назвал действия генпрокурора США по «российскому делу» безобразными
Патриарх Кирилл: победа российских хоккеистов — это чудо
Названы сроки начала «абсолютного перемирия» в Донбассе
Петербуржцы за сутки собрали 650 тысяч рублей для возвращения тела погибшей на Бали путешественницы
РФ рассказала в ООН о готовящихся провокациях с химоружием в Сирии
Facebook не обнаружил российской рекламы по Brexit
Небензя рассказал о призыве России к ООН
Володин отправил пострадавших от домогательств Слуцкого журналисток в комиссию по этике
Частная или государственная школа: что выбрать?
Депутат Госдумы – о кино: «Мы знаем актёров, которые сбежали за границу и льют грязь на головы нашего многонационального народа»
Вера красного Петрограда
“Дипломатический кокаин” - все нестыковки в истории с 12 чемоданами в российском посольстве
По новой Конституции лидер будет править вечно. Это в Китае
Почему азиатские смартфоны пока не конкуренты
1 марта станут известны лучшие клиники Петербурга - 2017
Милана Каштанова: 8 лет выживания
"Спасала, быть героем не стремилась"
Драка вместо встречи с журналистом Норкиным
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Стрельба у Володарского моста началась с телефонного звонка женщины

скриншот с сайта youtube

Собчак плеснула в Жириновского водой, тот ответил матом

Автомобиль бизнесмена расстреляли в Петербурге

Новости компаний
Магазин "Кей"
28.02.2018 18:26
Обзор смартфонов Samsung от экспертов КЕЙ
Пока мы с нетерпением ждем в продаже одну из главных новинок этого года — Samsung Galaxy S9 и S9+, давайте вспомним, чем выли интересны предыдущие серии
ПАО «МРСК Северо-Запада»
28.02.2018 16:07
Энергетики МРСК Северо-Запада проводят тренировки на избирательных участках
На территории ответственности МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») находится более 4 тысяч избирательных участков, резервных пунктов для голосования и избирательных комиссий. Энергетики отвечают за надежное и бесперебойное электроснабжение всех этих объектов во время подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
27.02.2018 11:30
Любимые направления от «Уральских авиалиний» со скидкой до 30%
Специальное предложение от авиакомпании «Уральские авиалинии»: авиабилеты со скидкой до 30% на любимые направления
Фото предоставлено компанией «Гарант»
26.02.2018 18:54
Робот освободит юристов от рутины
Компания «Гарант» разработала новый автоматизированный сервис по подбору судебной практики – аналитическую систему «Сутяжник»
Магазин "Кей"
26.02.2018 10:00
Как правильно повесить телевизор: советы специалистов компании КЕЙ
Подвешенный на стене телевизор – это отличный способ сэкономить свободное пространство и разбавить дизайн Вашего интерьера. Вместе со специалистами компании КЕЙ разберемся, как же правильно вешать телевизор и какие типы креплений использовать
YayMicro/@daboost/PressFoto
22.02.2018 19:00
Китайский Центр Переводов открывает представительство в Ростове-на-Дону
Китайский Центр Переводов и Бюро Переводов Ростов договорились о совместном оказании услуг в сфере переводов с китайского языка на русский и с русского на китайский язык
Компания 2 берега
22.02.2018 15:30
"2 берега" разыгрывает телевизор
Для любителей вкусно поесть и как следует отдохнуть «2 Берега» запустили конкурс «ТелеМост». Теперь на кону – новый ЖК-телевизор диагональю 43 дюйма
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.02.2018 17:05
«Россия» начинает ежедневные полеты из Петербурга в Лондон
Авиакомпания «Россия» в рамках программы расширения маршрутной сети с перехода на летнее расписание начинает ежедневные полеты в Лондон (аэропорт Гатвик) из Санкт-Петербурга
Магазин "Кей"
20.02.2018 15:50
Праздничный ажиотаж в КЕЙ: выгодные скидки к 23 февраля и 8 марта
Все еще не знаете, чем порадовать своих родных и близких на приближающиеся праздники? Магазин КЕЙ дарит от 8 до 23 % баллами практически на весь ассортимент товаров. Чем не подарок для любимых покупателей?
Фотографии из личного архива Мохунова В.Ю.
20.02.2018 13:35
Flowers* F42 выводит цветочный бизнес в элитный район Санкт-Петербурга
Флористическая компания F42 открывает цветочный салон на ул. Вязовая, д.8 на входной группе нового супермаркета «Лэнд» в окружении большого количества элитной застройки Крестовского острова
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.