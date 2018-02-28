Как ВАДА решило разыграть Россию

Всемирные борцы с допингом по-тихому переписали свой кодекс и с 1 апреля запретили проведение всех будущих международных соревнований в России. Как выяснила «Фонтанка», отечественные чиновники заметили это только спустя четыре месяца, чуть ли не узнав от блогеров, и не знают теперь, что с этим делать.

В недрах официального сайта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) энтузиасты обнаружили любопытный документ от ноября 2017 года. Примерно тогда же Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) было отказано в восстановлении в правах. Этот документ представляет собой новый Международный стандарт соответствия кодексу ВАДА, и его соблюдение обязательно для всех ратифицировавших его сторон. От России подпись под стандартом поставило в свое время как раз РУСАДА.

Самое интересное в этом новом документе – пункт 20.3, «Роли и ответственность международных федераций».

В частности, там говорится: «Принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных мероприятий только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а Национальные олимпийские комитеты и Национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу».

То есть с 1 апреля все заявки России, чей антидопинговый комитет в лице РУСАДА признан не соответствующим кодексу, на проведение международных турниров будут автоматически отвергаться.

Российских спортивных чиновников эта новость застала врасплох. Мало кто из них сумел внятно сформулировать свои мысли по этому поводу.

«Пока это все выглядит как первоапрельская шутка. Еще и дата соответствующая. Пока полного понимания нет. Никто не понимает, насколько это все реально. У нас же есть и чемпионат мира по биатлону в 2021 году, и еще другие соревнования. Мы надеемся, что сейчас ситуация с РУСАДА и МОК исправится и все наладится. Всегда надеемся на самое лучшее, а самое главное – на то, чтобы РУСАДА восстановили в правах. Тогда будет совсем другой расклад, и все эти первоапрельские новости будут забыты», – заявил в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» депутат Госдумы, двукратный призер Олимпиады Владимир Драчев, недавно объявивший о желании побороться за пост президента Союза биатлонистов России.

Кто-то привычно обвинил западных партнеров в антироссийской политике.

«Это продолжение многоступенчатой антироссийской кампании, которая шла и перед Олимпийскими играми, и во время Игр, и вот теперь после Игр. Она связана наверняка, в том числе, и с предстоящими президентскими выборами. И я думаю, это не прекратится до конца проведения у нас чемпионата мира по футболу. Совершенно очевидно, что все это специально нагнетается», — заявил в эфире радио Sputnik член комитета Госдумы по спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

По словам еще одного депутата Госдумы, олимпийской чемпионки Светланы Журовой, новый кодекс ВАДА носит чисто рекомендательный характер для международных федераций. В их праве принимать его во внимание или нет.

«Раньше ВАДА ничего не могла сделать международным федерациям за несоблюдение ее правил. Как сейчас с этим обстоят дела, не знаю. Такой ситуации, как сейчас, никогда не было. Это просто рекомендация, которая была дана, чтобы успокоить весь мир, в том смысле, что если в какой-то стране будут выявлены нарушения антидопинговых правил, то будет рекомендация не проводить там соревнования. А дальше уже дело федераций, прислушаться к ним или нет», – предложила «Фонтанке» свое толкование Журова.

Сразу стало понятно только одно – уже запланированных соревнований эта поправка не коснется. В частности, можно не переживать за чемпионат мира по футболу. Также петербуржцам можно не беспокоиться за международные теннисные турниры, которые регулярно проводятся в городе на Неве дважды в год, – мужской St. Petersburg Open и St. Petersburg Ladies Trophy.

– Судя по тому, что на текущий момент знаю, новый кодекс ВАДА коснется только новых соревнований, – заявил член совета директоров турнира, заслуженный тренер России Владимир Камельзон. – Старые соревнования уже давно прописаны в календаре. И потом, такие организации, как ATP и WTA, не сотрудничают с олимпийскими комитетами. Они им не подвластны. Юридически это совершенно разные организации. Да и это все не в интересах МОК. Мы же делаем бешеные взносы. Сейчас наша главная задача — провести на высоком уровне чемпионат мира по футболу. Могу заверить вас только в том, что проведению теннисных турниров эта история никак не угрожает.

Похожее мнение высказал и другой источник в руководстве турнира, пожелавший остаться неизвестным, но с оговоркой, что они продолжают следить за ситуацией, так как до конца все равно пока ничего не ясно.

Также в безопасности, как нас заверили в петербургском спорткомитете, и чемпионат мира по прыжкам на батуте, запланированный в СКК на ноябрь 2018 года.

Другое дело – чемпионат мира по хоккею в 2024 году, заявку на проведение которого Петербург отправил в Международную федерацию хоккея (IIFH) около месяца назад. Именно такие заявки, согласно новым правилам ВАДА, и невозможны до тех пор, пока РУСАДА не будет восстановлена в правах. Первый шаг в этом направлении уже сделан: в среду, 28 февраля, МОК отменил дисквалификацию Олимпийского комитета России. Теперь дело за ВАДА, которое к России всегда было менее благосклонно, чем тот же МОК.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»