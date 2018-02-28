«Театральную» топят в забастовке

Рабочие СМУ-11 грозят остановить проходку тоннеля метро «Театральная» - «Горный институт» прямо под Невой. Это небезопасно, но им не платят несколько месяцев.

Проходческий щит, который копает продолжение оранжевой линии метро, могут остановить уже в начале марта. Рабочим СМУ-11 «Метростроя» в последний раз платили за октябрь, в отношении гендиректора возбуждено уголовное дело, а счета компании арестованы. Останавливать работы опасно, само же предприятие в свое время утверждало, что это может поставить под угрозу даже Мариинский театр.



О том, что коллектив СМУ-11 «Метростроя» намерен начать забастовку, «Фонтанке» рассказали сразу несколько рабочих. По их словам, зарплату перестали платить с сентября. Часть сотрудников написали заявление и не выходят на работу в связи с задержками, кто-то уволился, остальные спускаются в забой и продолжают копать тоннель в сторону будущей станции «Горный институт».

«Зарплату не получает весь коллектив, – говорит рабочий, попросивший не называть его имени. – Бастовать готовы, конечно, не все, боятся вообще никогда не получить денег. Тех, кто написал заявление и не выходит на работу по причине длительной задержки, включили в черный список бухгалтерии и не платят с октября, в прокуратуре уже горы обращений. Остальным в последний раз зарплату дали 18 января за октябрь. Про невыплаты ничего официально не объясняют, с коллективом никаких собраний не проводят. Недавно разом 8 слесарей уволилось, и так чуть не каждый день по человеку».

«Зарплата проходчика составляет порядка 50 тысяч рублей, во время работы непосредственно в забое получается больше, – говорит Сергей Левадин, проходчик 4-го разряда, который 7 февраля уволился из СМУ-11 и которого до сих пор не рассчитали. – Платить перестали с сентября. Мы выждали положенный срок и в соответствии со 142-й статьей Трудового кодекса написали заявление о невыходе на работу. Было нас таких человек 30, потом кого-то чем-то поманили, часть вышла на работу. Я писал в прокуратуру, но мое заявление сначала отправили в Москву, а потом вернули в петербургскую прокуратуру».

Штат компании – около 500 человек. «Единства нет, потому что пенсионный состав продолжает получать пенсии и выходит на работу, их все устраивает. А нам, молодым, деваться некуда, нам в январе выплатили только за октябрь и 26% ноября, – рассказывает еще один действующий сотрудник СМУ-11. – Генеральный директор с нами встречаться не хочет, так что планируем 2 марта официально выходить на забастовку».

СМУ-11 «Метростроя» было выделено в 1972 году, когда реструктурировался «Ленметрострой». В своем нынешнем виде зарегистрировано 30 лет спустя. Участвовало в строительстве всех пяти существующих линий петербургского метро. В основном занимается горнопроходческими работами, но не так давно заключало прямые контракты с метрополитеном на капремонт вестибюлей и наклонного хода ряда станций – к примеру, «Выборгской», «Пушкинской» и «Василеостровской». Тем не менее сейчас основной фронт — Фрунзенский радиус и Лахтинско-Правобережная линия.

Гендиректора СМУ-11 Андрея Морозова застать на месте «Фонтанке» не удалось, перезванивать по оставленному ему номеру телефона он не стал. Последние месяцы выдались у него напряженными. В ноябре ГСУ Следственного комитета по Петербургу возбудило в отношении него дело по признакам уклонения от уплаты налогов. Следователи полагают, что Морозов с апреля 2011-го по март 2014-го недоплатил НДС и налог на прибыль на сумму более 719 млн рублей. Его отправили под домашний арест, но разрешили посещать рабочие совещания. В середине февраля Морозову изменили меру пресечения, выпустив под миллионный залог, что вызвало у сотрудников предприятия предсказуемую реакцию в соцсетях: «Деньги на залог у него есть, а зарплату платить кто будет???» В течение этой насыщенной зимы Государственная инспекция труда после обращения безденежных работников СМУ-11 выявила задолженность по зарплатам за сентябрь — декабрь на сумму более 76 млн рублей.

Впрочем, проблемы у предприятия начались гораздо раньше. Еще в 2016 году Федеральная налоговая служба доначислила СМУ-11 более миллиарда рублей сборов, пеней и штрафов. По мнению службы, предприятие неправомерно приняло к вычету суммы НДС по операциям с ЗАО «УНР-32», ООО «УНР-32» и ООО «Балтийская группа». Формально их привлекали к работам на «Адмиралтейской» и втором вестибюле «Спортивной», но, по мнению ФНС, реальных взаимоотношений у СМУ-11 с ними не было: названные фирмы не обладали нужной техникой и персоналом, да и создавались на короткие сроки, от года до трех. СМУ-11 в трех инстанциях не сумело оспорить это решение, сейчас дошло до Верховного суда.

Летом 2017-го межрайонная инспекция ФНС №10 по Санкт-Петербургу подала иск о банкротстве предприятия, к иску присоединилась компания АО «Главпетербургстрой». В сентябре налоговики приняли решение об остановке операций по счетам предприятия и взыскании с них необходимых средств. Управление смогло было двумя исками через суд наложить обеспечительные меры и временно «разморозить» счета, однако уже в декабре суд эти меры отменил.

СМУ-11 не является "дочкой" «Метростроя» в отличие от многих других строительно-монтажных управлений, но работает у него на субподряде. Источники в «Метрострое» говорят, что в итоге все упирается именно в заблокированные счета, но официально генподрядчик безмятежен: «ОАО регулярно и в сроки, указанные в договорах, производит оплату за выполненные работы, обеспечивает строительство объектов необходимыми материалами и механизмами, перечисляет средства на заработную плату. В данный момент работы идут в графике».

Щит идет медленнее, чем обычно, из-за морозов, но работы и правда могут выполняться. Скажем, материалы зачастую остаются на балансе генерального подрядчика и передаются субподрядчику по «давальческой» схеме, то есть средства для их закупки не приходится переводить на обреченные счета. Но зарплата до людей, которые мерзнут не меньше техники, не доходит. Если забастовка и правда начнется, это чревато не только срывом сроков — щит просто нельзя надолго «глушить».

СМУ-11 занимается проходкой тоннеля между «Театральной» и «Большим проспектом», работа началась год назад. В отличие от того же Фрунзенского радиуса или «зеленой» линии здесь работает не один большой щит, а два поменьше, которые прокладывают два пути диаметром 5,63 метра с разных сторон. С Васильевского острова до Театральной площади проходческий комплекс свои 2 с лишним километра уже преодолел к концу 2017 года. В обратном направлении его брат-близнец двинулся позже, сейчас поставлено 1016 колец (примерно по метру толщиной, в поворотных участках чуть больше). С учетом подходного тоннеля, который копался вручную, пройдено около полутора километров от старта.

На данный момент проходческий комплекс прополз под рекой 100 метров из 400. Щит идет на глубине 70 метров в кембрийской глине, от воды его отделяют 45 метров. «Несколько часов остановки допускается, к примеру, на сервисное обслуживание, – говорит проходчик из СМУ-11, – но не больше суток. Если его держать дольше, это чревато проблемами, щит просто обжимает породами, потом он может вообще не двинуться».

Интересно, что раньше проблемы с зарплатами и опасность просадки грунта как-то действовали на суд, именно под этим предлогом удалось на время освободить счета предприятия.

«Списание инспекцией в бесспорном порядке с расчетного счета ЗАО «СМУ-11 Метрострой» недоимки по налогам неизбежно приведет к невозможности выполнения работ на объектах строительства, имеющих социально значимую цель для Санкт-Петербурга, их фактической приостановке, что угрожает безопасности объектов незавершенного строительства», – говорило управление в суде.

Однако тогда щит находился в начале пути, и это позволяло вынуть из рукава козырь: «Любая незначительная остановка производства работ приведет к аварийной ситуации, которая повлечет за собой необратимые последствия: осадку грунта, которая создаст угрозу безопасности близлежащего здания Мариинского театра».

«Приостановка проходки возможна, но кратковременная, от суток до трех, – говорит собеседник в «Метрострое». – Можно дольше, но это уже консервация, целый комплекс мероприятий: надо закрепить забой, заполнить пространство перед щитом песком или спецраствором, предохранить сам щит от повреждений и ржавчины. Для этого разрабатывается специальный проект, согласуется с Ростехнадзором, это серьезная штука». Такой опыт есть, по этой схеме консервировался забой на первом этапе Фрунзенского радиуса. Но тогда о контрактных сроках завершения строительства (ноябрь 2019 года) можно забыть.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»