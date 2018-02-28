Среди волонтеров штаба Навального в Калуге искали активистов «Артподготовки»

Параллельно с обысками у активистов запрещенной в России «Артподготовки» в Калуге, у которых нашли 27 единиц огнестрельного оружия, оперативники ФСБ пришли в региональный штаб Навального.

Об этом 28 февраля сообщается на странице штаба «ВКонтакте». По словам сторонников оппозиционера, из штаба накануне днем забрали все, начиная с компьютеров, проектора и документов, заканчивая листовками за 2015 год. Обыски также прошли дома у двух волонтеров. Визит якобы был вызван близким знакомством сотрудников штаба с задержанными за незаконное хранение оружия, однако названные фамилии — Розанов и Никитин, как уверяют в штабе, незнакомы не только сторонникам Навального, но и членам «Артподготовки».

Как ранее писала «Фонтанка», из отчета ФСБ следует, что у активистов признанной экстремистской организации нашли 15 автоматов, 10 пистолетов, пулемет и винтовку, комплектующие к оружию, девять самодельных взрывных устройств и 3,5 килограмма взрывчатки.

На открытом заседании 28 февраля Верховный суд РФ оставил без изменений решение Красноярского краевого суда о признании «Артподготовки» экстремистской организацией и запрете её деятельности.