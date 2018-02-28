Присяжные назвали жителя Новосибирска убийцей 19 женщин

Присяжные признали жителя Новосибирска виновным в убийстве 19 женщин. Чтобы выйти на след 52-летнего Евгения Чуплинского, следователи проверили 5 тысяч мужчин.

Как сообщает Следственный комитет РФ, Чуплинский орудовал с 1998 по 2005 год. Знакомясь на улицах Новосибирска с молодыми женщинами, он предлагал им провести вместе время. Согласившуюся жертву мужчина на своей машине завозил в какое-нибудь безлюдное место, где убивал. Тело расчленял, оставляя останки «в разных местах областного центра и его окрестностей». В списке погибших — жительницы города от 18 до 31 года.

Маньяка искали несколько лет. Чтобы выйти на след Чуплинского, следователи-криминалисты проверили более 5 тысяч мужчин, допросили свыше 8 тысяч свидетелей, провели более 300 экспертиз. В 2016 году установленный генотип убийцы совпал с биологическим образцом Чуплинского, после чего его задержали и арестовали. Эксперты пришли к выводу, что психического расстройства у него нет, он вменяем.

Выносившие вердикт присяжные были единогласны в своем обвинительном приговоре. Меру наказания теперь определит суд.

Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что Следственный комитет России по Иркутской области завершил расследование новых эпизодов преступлений, в которых обвиняют другого сибиряка, Михаила Попкова, более известного как «ангарский маньяк». Попков уже отбывает пожизненное наказание за 22 убийства и 2 покушения на убийство. Ему вменяют еще 60 убийств.