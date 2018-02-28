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28.02.2018 16:40

Безногий киргиз приехал за протезом в Петербург, но третий день живет в Пулково

На территории аэропорта Пулково, в транзитной зоне, с утра понедельника живет в ожидании дальнейших поворотов судьбы гражданин Киргизии Айбек Моминов, инвалид 1-й группы, который приехал в Северную столицу, чтобы заменить протез на правой ноге, но не был пропущен через границу. Об этом рассказала «Фонтанке» 28 февраля его сестра Хасият, у которой иностранец собирался жить. Как удалось выяснить нашему изданию, у его недопуска в страну имеются особые причины, никак не связанные с его здоровьем, которые не разглашаются. 

Со слов сестры Моминова, рейс YK881 киргизской авиакомпании «Авиатрафик» прилетел в Петербург утром 26 февраля из города Ош. После этого пассажиров воздушного судна — около 50 человек — начали опрашивать и проверять в специальном кабинете. По словам Хасият, ее брату якобы устно заявили, что не допустят в страну, так как у него нет брони гостиницы (он собирался жить у сестры) и нет медстраховки (хотя он не гражданин России). Никаких письменных отказов или объяснений он не получал. По словам сестры, брат связывается с ней через вай-фай по соцсетям, так как киргизская сим-карта в его телефоне на территории России не действует.

Менять протез Моминов собирался в мастерской «Отто Бокк» на Загородном проспекте, 37. Как рассказал «Фонтанке» протезист Михаил Московцев, такой пациент действительно записывался на прием на утро 26 февраля, но потом пропал. Страховки для замены протеза, по его словам, ему не нужно. Как рассказывает Хасият, на лечение Моминов копил весь прошлый год и собрал около 30 тысяч рублей. 

«Все документы забрали. Администрация говорит о выдворении из страны сегодня, а у брата крайне тяжёлое состояние здоровья. Старый протез пришёл в негодность и представляет угрозу, так как может заразить организм», – рассказала Хасият. 

В канцелярии посольства Киргизии в Петербурге «Фонтанке» заявили, что Моминов и его сестра не связывались с ними, взяли контакты и обещали разобраться. В курсе дела оказались пограничники: в пресс-службе погрануправления «Фонтанке» подтвердили, что такой случай действительно имеет место. И заявили, что у Моминова отсутствуют основания для пропуска на территорию России — иначе говоря, он не может подтвердить цель своего визита и будет отправлен назад, в город Ош, ближайшим рейсом. 

Однако, как стало известно «Фонтанке», причины недопуска Моминова в Россию — вовсе не в страховке и не в брони гостиницы. Доступ ему в страну запрещен персонально: он находился в соответствующих списках еще до въезда в Петербург. Его история с ногой, как говорят, к этому запрету никакого отношения не имеет. В Киргизию инвалида отправят до конца завтрашнего дня.


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