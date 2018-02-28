Автомобиль бизнесмена расстреляли в Петербурге

В Петербурге совершено вооруженное нападение на предпринимателя. В его автомобиль стреляли, из салона похищены 20 тысяч евро.

Как стало известно «Фонтанке», около двух часов дня 28 февраля на углу улиц Авиационной и Ленсовета в Московском районе к черному Mercedes GLE 350 подбежали неизвестные, разбили стекла и забрали сумку с наличностью.

При отступлении преступники открыли по автомобилю огонь. С перекрестка они уезжали на синем BMW 750. Mercedes за ними погнался. На углу проспекта Гагарина и Московского шоссе налетчики оторвались и помчались в сторону КАД.

По данным «Фонтанки», в сумке лежали 20 тысяч евро. Mercedes 2015 года принадлежит 48-летнему петербуржцу, он имеет отношение к фармацевтическому бизнесу. BMW сейчас разыскивают.

«В настоящий момент полицией приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.