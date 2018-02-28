Мальцев не смог отстоять «Артподготовку»
Лидер запрещенного в РФ движения «Артподготовка» не смог избавить его от экстремистского статуса, а себя – от роли организатора. Последняя в России судебная инстанция не удовлетворила жалобу объявленного в розыск Вячеслава Мальцева.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Верховного суда РФ, на открытом заседании 28 февраля суд оставил без изменений решение Красноярского краевого суда о признании «Артподготовки» экстремистской организацией и запрете её деятельности. В основу решения первой инстанции легли скриншоты страниц, СМС-переписка участников и заключение психолого-лингвистической экспертизы. На сегодняшнем заседании напомнили, что в список прегрешений входит пропаганда революционных идей, подготовка боевого крыла, а также планы свергнуть действующую власть.
Защита Мальцева настаивала, что в конце октября прошлого года краевой суд положил в основу недопустимые доказательства. Так, не было очевидных свидетельств руководящей роли Мальцева, а организовать группы и продолжить сетевое общение на местах активисты якобы решили сами.
С позиции прокуратуры «Артподготовка» является именно движением, которое несет угрозу установленному порядку и государству. Особый упор сделан на анонсированную на 5 ноября 2017 года несогласованную акцию, которая «в ряде регионов фактически была проведена». Упомянуты и спецоперации ФСБ в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани и Самаре, которые предшествовали революции.
«Также вчера в Калуге сотрудниками ФСБ были задержаны участники «Артподготовки», у которых изъяты пистолеты, автоматы, пулемет, винтовка, а также взрывчатые вещества и атрибутика с символикой «Артподготовки», – заявил представитель прокуратуры.
Решение о признании движения экстремистским оставлено в силе. На его обжалование в президиуме Верховного суда у Мальцева есть три месяца.
Справка:
5 ноября 2017 года в Москве было задержано более 300 человек, вышедших на несанкционированные акции. В Петербурге возле Смольного были задержаны трое участников движения «Свободная Ингрия», у них в машине нашли боевой револьвер системы Нагана, патроны к нему, гранаты РГД и коктейли Молотова. Сам Мальцев, заочно арестованный, находится за пределами России. По информации СМИ, в отношении лидера «Артподготовки» возбуждено дело об организации террористического сообщества.