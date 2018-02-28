Мальцев не смог отстоять «Артподготовку»

Лидер запрещенного в РФ движения «Артподготовка» не смог избавить его от экстремистского статуса, а себя – от роли организатора. Последняя в России судебная инстанция не удовлетворила жалобу объявленного в розыск Вячеслава Мальцева.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Верховного суда РФ, на открытом заседании 28 февраля суд оставил без изменений решение Красноярского краевого суда о признании «Артподготовки» экстремистской организацией и запрете её деятельности. В основу решения первой инстанции легли скриншоты страниц, СМС-переписка участников и заключение психолого-лингвистической экспертизы. На сегодняшнем заседании напомнили, что в список прегрешений входит пропаганда революционных идей, подготовка боевого крыла, а также планы свергнуть действующую власть.

Защита Мальцева настаивала, что в конце октября прошлого года краевой суд положил в основу недопустимые доказательства. Так, не было очевидных свидетельств руководящей роли Мальцева, а организовать группы и продолжить сетевое общение на местах активисты якобы решили сами.

С позиции прокуратуры «Артподготовка» является именно движением, которое несет угрозу установленному порядку и государству. Особый упор сделан на анонсированную на 5 ноября 2017 года несогласованную акцию, которая «в ряде регионов фактически была проведена». Упомянуты и спецоперации ФСБ в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани и Самаре, которые предшествовали революции.

«Также вчера в Калуге сотрудниками ФСБ были задержаны участники «Артподготовки», у которых изъяты пистолеты, автоматы, пулемет, винтовка, а также взрывчатые вещества и атрибутика с символикой «Артподготовки», – заявил представитель прокуратуры.

Решение о признании движения экстремистским оставлено в силе. На его обжалование в президиуме Верховного суда у Мальцева есть три месяца.