Самого разыскиваемого похитителя велосипедов в Петербурге отправили в колонию строгого режима

За кражу почти тридцати велосипедов в Московском районе Дмитрий Смирнов, самый разыскиваемый в истории Петербурга похититель двухколесного транспорта, отправится в колонию. Тем временем на очереди – 11 дел в Приморском районном суде.

Как сообщает пресс-служба судов города 28 февраля, общая сумма ущерба, который Смирнов причинил велосипедистам Московского района, — чуть больше 470 тысяч рублей. Он ходил по парадным с кусачками начиная с весны 2016 года и к моменту задержания, как писала «Фонтанка», украл 29 велосипедов. Когда 26 августа он наконец был пойман, у 29-го отдела полиции Московского района выстроилась очередь из оперативников из других районов. Как тогда писали очевидцы, «это было похоже на 1 сентября, когда родители осаждают школу», ведь мужчину подозревали в похищении около 300 двухколесных транспортных средств. Узнаваем злоумышленник был благодаря трости, с помощью которой он изображал из себя хромого. Фотографии с камер видеонаблюдения зафиксировали его в Калининском, Приморском, Выборгском и других районах. Украденное Смирнов продавал через «Авито».

Уроженец областного Светогорска первый раз оказался в колонии за кражи и разбой, когда ему было 21 год. Решением суда за похищенные велосипеды Смирнов проведет в колонии строгого режима почти три года, но это приговор только по первым трем десяткам эпизодов. На рассмотрении в Приморском районном суде еще 11 дел по той же 158-й статье УК РФ. Сегодня же стало известно, что ему вменяют еще 68 эпизодов краж велосипедов и имущества граждан из салонов автомобилей.