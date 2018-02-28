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01.03.2018 10:55

Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек

Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек
Фото предоставлено компанией «Галамарт»

3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.

Магазин постоянных распродаж «Галамарт» продолжает покорять культурную столицу и дарит жителям Санкт-Петербурга новый, седьмой магазин. 

Программа праздника обещает быть насыщенной:

- ШОК-цены (чайник и постельное белье от 199 руб., набор посуды от 399 руб.) 

- Суперконкурс «Вынеси за 60 секунд». Двое победителей получат возможность бесплатно забрать домой всё, что успеют донести до кассы за одну минуту

- Специальные предложения на товары из разных категорий

- Подарки для всех при покупке от 500 руб.

- Главный подарок праздника – телевизор! 

Фото предоставлено компанией «Галамарт»
Фото предоставлено компанией «Галамарт»

Широкий ассортимент магазина «Галамарт», более 7000 товаров для дома, спорта и отдыха позволит всегда найти необходимый товар. А удобное расположение магазинов в городе сэкономит не только семейный бюджет, но  и ваше время.

Фото предоставлено компанией «Галамарт»
Фото предоставлено компанией «Галамарт»

«Галамарт» ближе, цены ниже!


Адрес магазина: ТРК «Кировский», пл. Стачек, 9, 2 этаж 

https://galamart.ru

https://vk.com/galamart_official

Горячая линия:  8-800-333-4-000

Организатор акции: ИП Сахаров Иван Александрович, ОГРНИП 317665800204806 (далее – «Организатор»). Сроки проведения акции: 3 марта 2018 г с 10 до 20 часов. Подробнее об организаторе, сроках и условиях проведения акции можно ознакомиться по телефону ‭8 (800) 333-40-00‬ 


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01.03.2018 10:55
Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек
3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.
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16.02.2018 12:00
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Семейный летний лагерь «Тиюль* Салоники» для уставших за год родителей и любопытных детей пройдёт в Греции с 17 июня по 1 июля. Путешествие организует Дом еврейской культуры ЕСОД
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