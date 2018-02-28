Седьмой «Галамарт» открывается на Площади Стачек
3 марта состоится праздничное открытие в ТРК «Кировский» на пл. Стачек.
Магазин постоянных распродаж «Галамарт» продолжает покорять культурную столицу и дарит жителям Санкт-Петербурга новый, седьмой магазин.
Программа праздника обещает быть насыщенной:
- ШОК-цены (чайник и постельное белье от 199 руб., набор посуды от 399 руб.)
- Суперконкурс «Вынеси за 60 секунд». Двое победителей получат возможность бесплатно забрать домой всё, что успеют донести до кассы за одну минуту
- Специальные предложения на товары из разных категорий
- Подарки для всех при покупке от 500 руб.
- Главный подарок праздника – телевизор!
Широкий ассортимент магазина «Галамарт», более 7000 товаров для дома, спорта и отдыха позволит всегда найти необходимый товар. А удобное расположение магазинов в городе сэкономит не только семейный бюджет, но и ваше время.
«Галамарт» ближе, цены ниже!
Адрес магазина: ТРК «Кировский», пл. Стачек, 9, 2 этаж
https://vk.com/galamart_official
Горячая линия: 8-800-333-4-000
Организатор акции: ИП Сахаров Иван Александрович, ОГРНИП 317665800204806 (далее – «Организатор»). Сроки проведения акции: 3 марта 2018 г с 10 до 20 часов. Подробнее об организаторе, сроках и условиях проведения акции можно ознакомиться по телефону 8 (800) 333-40-00