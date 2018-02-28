Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Об этом 28 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько не связанных друг с другом источников.

Эту информацию РБК подтвердил член МОК и почетный президент ОКР Шамиль Тарпищев. «Все результаты проверок наших спортсменов, показали их «чистоту». Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — цитирует издание его слова. Отметим, речь идет о тестах российских спортсменов на Олимпиаде-2018 и дополнительных тестах, которые были назначены после лишения ОКР членства в МОК, а не о пробах, упомянутых в «антидопинговом расследовании» специалиста WADA Ричарда Макларена и связанных с выступлением российских спортсменов в Сочи.

Напомним, ОКР был дисквалифицирован по итогам расследования массовых махинаций с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. В ходе расследования было заявлено, что в организованной подмене «грязных» допинг-проб на «чистые» были замешаны высокопоставленные чиновники, включая тогдашнего министра спорта Виталия Мутко.

В частности, из-за этого на Олимпиаде в Пхенчхане российские спортсмены выступали под нейтральным флагом. Игры завершились 25 февраля. Российские спортсмены завоевали 17 медалей: две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых. При этом им не разрешили вынести национальный флаг даже на церемонию закрытия.