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28.02.2018 15:27

Спикер ЗакСа вспомнил «заказные публикации СМИ против генералов царской армии», критикуя законопроект «Яблока»

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров вспомнил о политике в царской России, критикуя законопроект «Яблока», разрешающий митинги и шествия по Невский проспекту, на Исаакиевской и Дворцовой площадях.

На пленарном заседании 28 февраля законопроект поддержали оппозиционные фракции парламента, единороссы же выступили против. В частности, к трибуне вышел спикер Вячеслав Макаров.

«Вот вы говорите, что все будет повторяться. А я ведь смотрел и перечитывал стенограммы заседаний. Знаю, как тогда в царской России заводилась молодежь, как работали продажные СМИ. Какие были заказные статьи против генералов царской армии. А вот вспомнить недалекое прошлое. Год назад. Что может быть мерзостнее, чем устроить танцы в православном храме (акция Pussy Riot в храме Христа Спасителя в 2012 году. — Прим. авт.)? И мы несём ответственность за это. Это – дом Божий, а в нем два притопа и три прихлопа», – заявил Макаров.

Кроме того, он напомнил, что городской суд, рассматривая эту ситуацию, отказал заявителям в митингах на Дворцовой и Невском. 

«Получается, вы хотите, чтобы мы приняли противоположное решение и нас разогнали?» – спросил спикер.

Помимо Макарова, против законопроекта выступил единоросс Юрий Гладунов

«Товарищи, митинги на Дворцовой, чем они заканчиваются, нам известно. В 1917-м Россию порешили. В 1991-м [СССР] порешили. Хватит нам митингов. Хватит делить Россию на белых и красных», – заявил он.

В ответ яблочник Михаил Амосов заметил, что Гладунов предлагает действовать против 31-й статьи Конституции, которая даёт право на свободу собраний. 

После бурных обсуждений законопроект не приняли: за проголосовали лишь 10 человек из 50, остальные кнопки не нажали.

 


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