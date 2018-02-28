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01.03.2018 16:10

У Hamleys отбирают игрушки

Английские игрушки Hamleys могут исчезнуть из магазинов Петербурга, если партнер мирового ретейлера не расплатится с поставщиками.
У Hamleys отбирают игрушки
Галина Бояркова

Всемирно известный формат не смог добиться успеха в России из-за кризиса: родителям стали не по карману дорогие игрушки, считают эксперты. Отечественному партнеру британцев Ideas4Retail не удалось приспособить проект под российские реалии. А дополнительной нагрузкой на бизнес стал запуск нового проекта — фирменной розницы Disney. В самой компании считают, что банкротство ей не грозит, а миллионные долги перед контрагентами называют «рабочей ситуацией».

Британская сеть Hamleys, которую в России развивает по франшизе компания Ideas4Retail, сокращает присутствие в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке», в ближайшее время она может покинуть ТЦ «Невский центр». Причина — долги по аренде. Владелец комплекса, финская группа Stockmann, обратилась в арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с ретейлера почти 14 млн рублей арендных платежей. По экспертным оценкам, это соответствует долгу за три месяца.

В Stockmann на запрос «Фонтанки» не ответили. В одной из крупных сетей, торгующей детскими товарами, подтвердили, что уже получали от девелопера предложения занять освобождающиеся площади. По словам другого детского ретейлера, в последний год Hamleys испытывает финансовые сложности. «На всех выставках поставщики за ними бегают, требуя долг», – говорит собеседник «Фонтанки». 

Совладелец Ideas4Retail Евгений Бутман не стал отрицать наличие долга, но заявил, что не рассчитался с ТЦ намеренно. «Мы сообщили о своем желании покинуть «Невский центр» еще в начале 2017 года, когда после смены оператора универмага Stockmann у торгового центра поменялся состав аудитории и снизился трафик», – сообщил предприниматель. Когда финские владельцы комплекса отказались идти навстречу ретейлеру, Ideas4Retail остановила платежи. Ideas4Retail даже подала к «Невскому центру» встречный иск, но он был оставлен судом без движения. 

На данный момент в Петербурге у Ideas4Retail работает еще один магазин Hamleys – в ТРК «Галерея». По словам Евгения Бутмана, планов закрывать его и покидать рынок Северной столицы нет. Но в Москве компания столкнулась со схожими проблемами. Недавно были закрыты два из восьми московских магазинов — в ТРЦ «Атриум» и ТРЦ «Золотой Вавилон-Ростокино». В последнем Hamleys проработал меньше года. Новый собственник комплекса Fort Group намерен в ближайшее время обратиться в суд о взыскании 12 млн рублей долгов по арендной плате и штрафов, сообщил представитель компании. Участники рынка не исключают, что последуют другие закрытия: долги растут, а полки пустеют.

Hamleys — один из самых известных в мире продавцов детских товаров. Первый магазин открылся 1760 году в Лондоне, сейчас более 200 торговых точек работают в Великобритании, Ирландии, Дании, Швеции, Индии, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ и других странах. На российский рынок британская сеть вышла в 2012 году, но не самостоятельно, а по франшизе. Партнером стала компания Ideas4Retail, принадлежащая экс-совладельцу сети re:Store Евгению Бутману и акционеру «Евросети» Александру Мамуту. За пять лет сеть выросла до 12 магазинов в Москве, Петербурге, Сочи и Краснодаре, ей удалось открыть флагманский магазин в историческом здании «Детского мира» на Лубянке. Но, по данным СПАРК, в первые четыре года проект был убыточным, в плюс удалось выйти только в 2016 году. Данных за 2017-й пока нет. Параллельно Ideas4Retail развивала другие франшизы — Imaginarium, Mamas&Papas. Но последнюю решила свернуть в 2017 году.

По мнению президента Ассоциации индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, проблемы Hamleys могут быть спровоцированы экономической ситуацией. В кризис многие родители предпочитали товары подешевле, тогда как в ассортименте Hamleys преобладали дорогие игрушки мировых брендов, отмечает она. 

Генеральный директор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков считает, что компанию подвело отсутствие четкой стратегии. «Они сделали ставку на знаменитый мировой бренд, но, по сути, не смогли предложить покупателям ничего уникального, поэтому проиграли российским сетям и монобрендовой рознице», – комментирует эксперт. По его словам, у Hamleys есть товары под собственной торговой маркой, но они не пользовались большой популярностью в России. «В остальном ассортимент примерно совпадал с «Детским миром», но выдержать конкуренцию по ценам с отечественным гигантом было проблематично», – комментирует он. Еще одна «фишка» британского ретейлера – большое количество развлекательных зон с движущимися игрушками и аниматорами – тоже не сработала, а лишь сократила число полезных площадей. «Они приходили в топовые ТЦ, рассчитывая на другие показатели, а теперь высокая арендная плата делает финансовые показатели объектов неудовлетворительными», – комментирует он.

Спровоцировать эскалацию проблем могла франшиза Disney, для запуска которой Ideas4Retail понадобились все свободные средства, отмечает глава издательства Clever Александр Альперович.

По словам поставщиков, крупные задержки платежей начались с весны 2017 года. Получив первую волну исков, компания пообещала рассчитаться с долгами до конца года, но не выполнила обещание. По данным картотеки арбитражного суда, в 2017 году управляющее сетью АО «Леклерк» получило иски от контрагентов на 61,5 млн рублей, а за первые два месяца 2018 года еще на 39 млн рублей. Другое юрлицо – АО «Хэмлис Лубянка», управляющее магазином в историческом здании «Детского мира» на Лубянке, в 2017 году получило претензии на 40,3 млн рублей, а в 2018-м еще на 8,7 млн рублей. 

Не дожидаясь решения суда, некоторые дистрибьюторы уже прекратили поставки. Так, по информации «Фонтанки», сотрудничество с ретейлером приостановили крупный российский поставщик детских товаров «Гуливер» и издательство «Клевер». Не отгружают товары и дистрибьюторы международных брендов. К примеру, полки магазина Hamleys в «Невском центре» с продукцией Lego стоят пустыми, на стеллажах Hasbro и Disney также зияют пробелы. По словам сотрудников торговой точки, Hamleys был вынужден вернуть товары поставщикам и теперь ищет новых партнеров. Когда продукция вернется на прилавок, продавцы уточнить затруднились, но отметили, что такая ситуация происходит во всей сети.

У Hamleys отбирают игрушки

По похожему сценарию в 2015 году покидала рынок сеть «Дети», не сумевшая справиться с долгами перед банками, поставщиками и арендодателями. Hamleys такая перспектива не грозит, уверяет Евгений Бутман. «Исков по банкротству к нам нет. Это рабочая ситуация», – подчеркнул он. Но, по словам поставщиков, дефолт может быть делом времени. «Тот факт, что Hamleys перестала платить не только поставщикам, но и торговым центрам, дает основание предполагать, что ситуация вывалится в банкротство», – комментирует Александр Альперович. Самой Clever удалось взыскать часть долгов через суд. «Средства по исполнительному листу, полученному в прошлом году, были выплачены. Если не смогут рассчитаться по второму, будем рассматривать вариант подачи банкротного иска», – отмечает директор компании Александр Альперович. В отделе по работе с сетями одного из крупных поставщиков детских товаров подтвердили, что в последние месяцы ситуация с платежами  Hamleys только ухудшилось. «Компания просит реструктурировать задолженность, но график погашения мы пока не получили», – комментирует собеседник издания.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»


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