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28.02.2018 16:07

Энергетики МРСК Северо-Запада проводят тренировки на избирательных участках

Энергетики МРСК Северо-Запада проводят тренировки на избирательных участках
ПАО «МРСК Северо-Запада»

На территории ответственности МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») находится более 4 тысяч избирательных участков, резервных пунктов для голосования и избирательных комиссий. Энергетики отвечают за надежное и бесперебойное электроснабжение всех этих объектов во время подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации. 

На избирательных участках сотрудники МРСК Северо-Запада проверяют оборудование и схемы энергоснабжения. Для каждого объекта разрабатывается резервная схема электропитания. Энергетики передают ответственным лицам памятки и контакты для оперативной связи с диспетчерскими пунктами соответствующих районов электрических сетей. 

В преддверии выборов во всех филиалах компании специалисты проводят совместные учения и тренировки со спасателями, представителями районных администраций, территориальных сетевых организаций и организаций ЖКХ. Всего запланировано проведение 244 тренировок во всех регионах ответственности. Участники штабов проверяют схемы связи и порядок взаимодействия с местными органами государственной власти и силовыми ведомствами. 

Накануне сотрудники филиала «Архэнерго» отработали условное нарушение электроснабжения на территории района, где в зону отключения попали два избирательных участка. Задачей энергетиков было оперативно прибыть на место технологического нарушения и подключить резервный источник питания, чтобы обеспечить надежное электроснабжение участка для голосования на период восстановительных работ. На все необходимые действия у специалистов ушло не более получаса, включая время в пути.

Как отмечают в сетевой компании, в настоящее время мобильный резерв из 223 передвижных дизель-генераторов рассредоточен по всей территории ответственности МРСК Северо-Запада. Общая мощность резервных источников электропитания составляет более 11 МВт. При непредвиденной ситуации энергетики оперативно доставят генератор в любую точку и подключат социально значимые объекты. Все РИСЭ обеспечили топливом и подготовили к эксплуатации.   

В период проведения выборов в круглосуточное дежурство включатся порядка 140 полностью оснащенных оперативно-ремонтных бригад и 150 единиц спецтехники, административный персонал, водители и механики. За бесперебойным электроснабжением будут наблюдать сотрудники диспетчерских служб.  Для оперативной обратной связи с потребителями работает единый бесплатный телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.

Справка о компании ПАО «МРСК Северо-Запада»


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