СМИ: ФСБ пострадала из-за поставки некачественных носков

В отношении руководства двух компаний возбуждено уголовное дело о поставке в воинские части ФСБ некачественных носков.

Об этом 28 февраля пишет РБК со ссылкой на свои источники в ФСБ и МВД. Уголовное дело возбуждено накануне, 27 февраля, по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество). По данным издания, речь идет о компаниях ООО «Фабрика трикотажа «Заречье» и ООО «Арт-Маркет». Якобы они нанесли ФСБ ущерб в 3,9 млн рублей при поставке в воинские части носков «ненадлежащего качества». Сотрудники «Заречья» на этикетках своих носков разместили недостоверную информацию о составе продукции, которая не соответствовала «спецификации установленной госконтрактом продукции», – рассказал источник РБК. Кроме того, компания привлекла к поставке носков ООО «Арт-Маркет», чем нарушила условия госконтракта. Носки должны были поступить в воинские части ФСБ до 19 августа 2016 года.

В ФСБ пока официально не комментируют эту информацию.