Замешанный в кокаиновом скандале самолет управделами президента отправился из Таиланда без секс-тренера Алекса Лесли (Александра Кириллова) и его ученицы Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич). Рабочая поездка главы Cовбеза России Николая Патрушева по Юго-Восточной Азии продолжается, арестанты остались в руках тайской полиции.

Как стало известно «Фонтанке», Ил-96 с уже всемирно известным бортовым номером RA-96023 отправился из аэропорта Бангкока 28 февраля около четырех дня по местному времени. Российская делегация в настоящее время, по данным Flightradar24, подлетает к Джакарте, где у главы Совбеза на завтра запланирована встреча с министром безопасности Индонезии.

Визит Патрушева в Таиланд совпал с арестом секс-охотницы Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и ее сподвижника по плотской науке Александра Кириллова (Алекс Лесли). Вашукевич является гражданкой Белоруссии, Кириллов — России. Прилет RA-96023, которым, по данным СМИ и аргентинской полиции, в начале декабря планировалось доставить в Москву 389 килограммов кокаина, породил слухи об участии российской стороны в вызволении Рыбки и Лесли из рук суровой полиции Таиланда. Тем более что сегодня стало известно о перевозке секс-учителей из Паттайи в Бангкок. Но не случилось. На фоне вылета Ил-96 символичным кажется обращение задержанных в посольство США за убежищем.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что нелепо связывать визит Патрушева с арестом Рыбки.