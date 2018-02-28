«Кокаиновый» самолет улетел из Таиланда без Насти Рыбки
Замешанный в кокаиновом скандале самолет управделами президента отправился из Таиланда без секс-тренера Алекса Лесли (Александра Кириллова) и его ученицы Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич). Рабочая поездка главы Cовбеза России Николая Патрушева по Юго-Восточной Азии продолжается, арестанты остались в руках тайской полиции.
Как стало известно «Фонтанке», Ил-96 с уже всемирно известным бортовым номером RA-96023 отправился из аэропорта Бангкока 28 февраля около четырех дня по местному времени. Российская делегация в настоящее время, по данным Flightradar24, подлетает к Джакарте, где у главы Совбеза на завтра запланирована встреча с министром безопасности Индонезии.
Визит Патрушева в Таиланд совпал с арестом секс-охотницы Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и ее сподвижника по плотской науке Александра Кириллова (Алекс Лесли). Вашукевич является гражданкой Белоруссии, Кириллов — России. Прилет RA-96023, которым, по данным СМИ и аргентинской полиции, в начале декабря планировалось доставить в Москву 389 килограммов кокаина, породил слухи об участии российской стороны в вызволении Рыбки и Лесли из рук суровой полиции Таиланда. Тем более что сегодня стало известно о перевозке секс-учителей из Паттайи в Бангкок. Но не случилось. На фоне вылета Ил-96 символичным кажется обращение задержанных в посольство США за убежищем.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что нелепо связывать визит Патрушева с арестом Рыбки.
Справка:
Настя Рыбка прославилась после расследования ФБК о совместном отдыхе Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. Девушка опубликовала в соцсетях видео с яхты миллиардера, Навальный его заметил. Дерипаска подал иск о защите частной жизни, ФБК настаивает на общественной значимости информации с учетом пользования чиновником высшего ранга неимущественными благами, предоставленными Дерипаской.
Самолет спецотряда «Россия» управделами президента с бортовым номером RA-96023 впервые привлек к себе внимание благодаря силовикам Аргентины. После сорванной переброски хранившихся при посольстве России наркотиков были распространены снимки Ил-96, которым, собственно, и планировалась перевозка. Управделами президента попыталось было оспорить участие борта, но жандармерия Аргентины подтвердила подлинность снимков.