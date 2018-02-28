Маг высшей категории не помог астраханцу с приворотом жены - тот пошел в полицию

Житель Астраханской области заподозрил жену в неверности и попытался ее приворожить: 400 тысяч рублей ушли на амулеты и зелья. Супруга все же ушла, поэтому обманутый клиент мага пошел в полицию – заявлять о мошенничестве.

Как сообщает МВД РФ 28 февраля, результатом обращения в органы обманутого мужа стало уголовное дело. Подозреваемый — маг высшей категории, которого житель Приволжья нашел в Интернете. К нему-то и пришел супруг с жалобами на жену: та стала задерживаться на работе, избегать разговоров и интимных отношений. Мужчина поверил, что его семейные проблемы сможет решить чародей. Он отдал магу 400 тысяч рублей, купил у того амулеты, зелье, переслал ведуну фотографии и видео неверной жены. Спустя пару дней получил отчет — ритуал проведен, теперь надо ждать два полных лунных цикла. Однако пока луна крутилась вокруг Земли, супруга все же ушла к другому мужчине. Дважды обманутый супруг больше деньгами рисковать не стал и пошел в полицию.