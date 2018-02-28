Петербургский таксист ограбил пассажирку за отказ переплачивать
Сотрудники вневедомственной охраны вечером 27 февраля задержали во Фрунзенском районе Петербурга водителя такси. Мужчина отобрал у своей пассажирки смартфон.
По информации УВО, инцидент произошел в восьмом часу вечера около заправки на Карпатской улице. Свидетелями стали сотрудники АЗС, которые и вызвали полицию. Оказалось, что причиной агрессии водителя и ограбления стал отказ пассажирки доплатить за поездку сверх названной оператором суммы.
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