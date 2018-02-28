В петербургском парламенте обеспокоились преследованием оппозиционеров перед выборами

Девять петербургских депутатов заявили о политических преследованиях оппозиции перед выборами.

Политическое заявление 28 февраля подписали парламентарии от фракций «Яблоко», «Партии роста», «Справедливой России» и КПРФ.

«Мы, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, представляющие различные политические партии, констатируем нарастание политических преследований в нашем городе в преддверии президентских выборов. Мы видим, что в Санкт-Петербурге сложилась практика привлечения к административной ответственности спустя месяц и более после акций протеста», – говорится в тексте обращения.

В заявлении упоминается арест активистов Андрея Пивоварова и Артёма Гончаренко на период до окончания выборов. Административные наказания они получили спустя месяц после акции протеста 28 января 2018 года.

«Мы видим, как срок ареста выбирается исходя не из тяжести мнимого «нарушения», а из распространения этого срока на 18 марта 2018 года — день голосования на выборах президента РФ. Что, на наш взгляд, демонстрирует стремление изолировать часть оппозиционных активистов на день голосования перед возможными акциями протеста против итогов выборов, которые уже сегодня многие считают неравными и нечестными», – считают депутаты.

Также в заявлении упомянуто избиение оппозиционных активистов. Депутаты потребовали прекратить политические преследования. Адресатов у заявления нет.