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28.02.2018 15:00
Легитимность цифровой подписи и дачная амнистия - Росреестр отвечает на вопросы
Сегодня в программе "Квадрат" с Дмитрием Синочкиным обсуждаем: сокращение сроков регистрации, использование ЭЦП (электронной цифровой подписи), исправление "реестровых ошибок", "дачную амнистию". Если есть еще вопросы - пишите, постараемся учесть!
Гость студии – Игорь Шеляков, руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области.
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