18+
(812) 416 77 77 телефон прямого эфира
Квадрат
28.02.2018 15:00
Легитимность цифровой подписи и дачная амнистия - Росреестр отвечает на вопросы
pixabay.com

Легитимность цифровой подписи и дачная амнистия - Росреестр отвечает на вопросы

Сегодня в программе "Квадрат" с Дмитрием Синочкиным обсуждаем: сокращение сроков регистрации, использование ЭЦП (электронной цифровой подписи), исправление "реестровых ошибок", "дачную амнистию". Если есть еще вопросы - пишите, постараемся учесть!

Гость студии – Игорь Шеляков, руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области.

 

 

Архивы передач
Предыдущие материалы
ВКонтакте Facebook LiveJournal Twitter

А самые классные видео вы можете получать с помощью нашего канала в Telegram



Рейтинг@Mail.ru