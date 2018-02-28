Легитимность цифровой подписи и дачная амнистия - Росреестр отвечает на вопросы

28.02.2018 15:00

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Сегодня в программе "Квадрат" с Дмитрием Синочкиным обсуждаем: сокращение сроков регистрации, использование ЭЦП (электронной цифровой подписи), исправление "реестровых ошибок", "дачную амнистию". Если есть еще вопросы - пишите, постараемся учесть!