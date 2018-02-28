Секс-гуру Насти Рыбки попросил убежища в США для себя и своей ученицы

Александр Кириллов, более известный как гуру соблазнения Алекс Лесли, обратился в посольство США с просьбой о политическом убежище для себя и своей ученицы. Он просит Америку о спасении из тайской тюрьмы.

Как сообщает «Дождь», 28 февраля доверенное лицо Насти Рыбки (она же Анастасия Вашукевич) передало письмо в посольство США в Бангкоке. В столицу Таиланда из СИЗО Паттайи задержанных за подпольный тренинг по достижению интимных успехов перевозят для дальнейшей депортации. При этом радиостанции «Говорит Москва» Рыбка рассказала, что путешествует в компании пяти задержанных, о судьбе остальных она не осведомлена.

«Мы просим о политическом убежище, помощи и защите — как можно быстрей, поскольку у нас есть очень важная для США информация, и мы очень рискуем своими жизнями», – говорится в тексте адресованного в посольство письма.

Накануне Настя Рыбка обещала обменять на свою свободу фото- и видеосвидетельства вмешательства России в американские выборы. На условия содержания в тюрьме это, судя по всему, никак не повлияло. Журналистам девушка жаловалась на холод и голод. Отпускать участников и организаторов курсов под залог тайская полиция отказалась.