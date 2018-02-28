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28.02.2018 14:27

Секс-гуру Насти Рыбки попросил убежища в США для себя и своей ученицы

Александр Кириллов, более известный как гуру соблазнения Алекс Лесли, обратился в посольство США с просьбой о политическом убежище для себя и своей ученицы. Он просит Америку о спасении из тайской тюрьмы. 

Как сообщает «Дождь», 28 февраля доверенное лицо Насти Рыбки (она же Анастасия Вашукевич) передало письмо в посольство США в Бангкоке. В столицу Таиланда из СИЗО Паттайи задержанных за подпольный тренинг по достижению интимных успехов перевозят для дальнейшей депортации. При этом радиостанции «Говорит Москва» Рыбка рассказала, что путешествует в компании пяти задержанных, о судьбе остальных она не осведомлена. 

«Мы просим о политическом убежище, помощи и защите — как можно быстрей, поскольку у нас есть очень важная для США информация, и мы очень рискуем своими жизнями», – говорится в тексте адресованного в посольство письма. 

Накануне Настя Рыбка обещала обменять на свою свободу фото- и видеосвидетельства вмешательства России в американские выборы. На условия содержания в тюрьме это, судя по всему, никак не повлияло. Журналистам девушка жаловалась на холод и голод. Отпускать участников и организаторов курсов под залог тайская полиция отказалась.

Справка:

Напомним, 8 февраля Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорилось о предполагаемой встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте в Норвегии. Эта информация стала известна ФБК из Instagram и книги Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка. Навальный отмечает в ролике, что бизнесмен «катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга», а также оплачивает перелет в Норвегию на частном самолете и услуги «девушек из эскорт-агентств».

После публикации видео представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен будет защищать свою честь и достоинство в суде. Позже стало известно, что миллиардер подал в Усть-Лабинский районный суд на Настю Рыбку и Александра Кириллова (Алекса Лесли) за публикацию в соцсетях частных фотографий со своим изображением. 12 февраля Роскомнадзор потребовал от сервисов удалить материалы до вечера 14 февраля. В противном случае сервисы могут заблокировать — не у всех провайдеров есть техническая возможность заблокировать доступ к отдельным страницам. После решения суда Навальный удалил с сайта ролик с расследованием.


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