НАК рассказал о террористе, который хотел напасть на детей 1 сентября из-за плохой работы

Приезжий готовил нападение на школьников в Москве 1 сентября не из идеологических соображений, а потому что был недоволен своей работой. Первоначальной целью мигранта был прораб на стройке.

Об этом СМИ рассказал представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский 28 февраля на пресс-конференции в Москве. Среди задержанных спецслужбами оказался иностранец по имени Сархат. Он жил в строительном вагончике на одной из столичных строек и своим положением был недоволен. Сначала хотел выместить гнев на прорабе, но после передумал и якобы решил напасть на детей после линейки 1 сентября.

«Речь идет о цинизме, о морали и предельной человеческой глупости", – цитируют Пржездомского СМИ.

Напомним, в конце августа прошлого года о предотвращении нападения на московских школьников отчитывалась ФСБ. Двое задержанных были связаны с запрещенной в России организацией «Исламское государство», один готовил взрыв, другой планировал нападение с холодным оружием.

Также в столице, по словам представителя НАК, был предотвращен теракт, запланированный в день одного из матчей Кубка конфедераций, который прошел в России летом прошлого года. Причастными к подготовке в НАК считают братьев Гакаевых.

В отчете Пржездомский отметил, что количество преступлений террористической направленности сократилось на четверть по сравнению с 2016 годом. Ликвидировано больше 50 террористических ячеек, задержаны 1060 бандитов, обезврежены 90 боевиков и 12 главарей бандгрупп.

Ранее представители НАК заявили о предотвращении 25 терактов в прошлом году.