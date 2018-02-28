Путин: Экстремисты действуют «дерзко и вызывающе» и привлекают молодежь

Полиция обязана оперативно нейтрализовывать и пресекать «любые незаконные действия, направленные на раскол общества и дестабилизацию ситуации», заявил 28 февраля на коллегии МВД действующий президент Владимир Путин.

По мнению главы государства, сейчас экстремисты в России действуют «дерзко и вызывающе». «Используют для разжигания национальной и религиозной нетерпимости ресурсы социальных сетей, организуют несанкционированные публичные акции, пытаются вовлечь в свои ряды молодежь», – отметил президент.

Он призвал сотрудников МВД «жестко» пресекать подобные действия и оперативно реагировать на нарушения порядка «на улицах, в транспорте, на спортивных, зрелищных мероприятиях».

Также президент обратил внимание на имеющиеся у МВД «технические средства». По его словам, нужно шире их применять. А также использовать в работе дружинников и «другие общественные структуры».