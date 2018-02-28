В Пулково у пассажира нашли вещество из триады алхимиков
Пассажир пытался провезти ртуть в самолёте из Петербурга до Москвы. Мужчина оказался не алхимиком, а бизнесменом, хотя и адептом альтернативной медицины.
Как сообщили 28 февраля в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, 35-летний иностранец проходил предварительный досмотр в аэропорту Пулково. Мужчина спокойно отдал багаж, в котором транспортные полицейские увидели колбу с серебристой тяжелой жидкостью. Пассажир пояснил, что 200 граммов ртути ему нужны для лечения педикулеза у сына. При этом он не пояснил, откуда у него такое количество металла.
То, что закон запрещает перевозить такие вещества, он якобы не знал, но ему не поверили. Против поставщика фруктов возбудили уголовное дело о контрабанде ядовитых веществ.
Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Справка:
Алхимия - предшествовавшее научной химии, фармакологии и некоторым другим наукам средневековое мистическое учение, направленное на отыскание «философского камня»- чудесного средства для превращения простых металлов в золото, для лечения всех болезней и т.п. Триада алхимиков — сера, соль и ртуть. В их понимании, это не конкретные химические формулы, а состояния вещества и первоэлементы, из которых складываются металлы одновременно.