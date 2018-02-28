Путин призвал МВД во время выборов «использовать все, что в их руках»

Президент Владимир Путин, выступая 28 февраля на коллегии МВД России, заявил, что во время президентских выборов ведомство должно использовать «все, что находится у них в руках». Но в рамках действующего законодательства.

Впереди выборы, заявил действующий президент, а значит, у граждан имеются собственные мнения на этот счет, и все способы выражения этих мнений должны быть гарантированы законом. Однако все те, кто совершает в предвыборный и выборный период какие-либо политические акции, также должны придерживаться рамок закона, подчеркнул он.

МВД в этой ситуации должно использовать все свои средства, считает Путин. «Призываю вас к тому, чтобы все, что находится у вас в руках, было использовано, в рамках действующего законодательства», – заявил Путин.