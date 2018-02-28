Путин призвал МВД во время выборов «использовать все, что в их руках»
Президент Владимир Путин, выступая 28 февраля на коллегии МВД России, заявил, что во время президентских выборов ведомство должно использовать «все, что находится у них в руках». Но в рамках действующего законодательства.
Впереди выборы, заявил действующий президент, а значит, у граждан имеются собственные мнения на этот счет, и все способы выражения этих мнений должны быть гарантированы законом. Однако все те, кто совершает в предвыборный и выборный период какие-либо политические акции, также должны придерживаться рамок закона, подчеркнул он.
МВД в этой ситуации должно использовать все свои средства, считает Путин. «Призываю вас к тому, чтобы все, что находится у вас в руках, было использовано, в рамках действующего законодательства», – заявил Путин.
Справка:
Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта. Если ничего не изменится, избирательный бюллетень будет выглядеть следующим образом: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).