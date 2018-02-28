Лавров: США готовит страны Европы к тактическому ядерному удару по России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обеспокоен новой стратегией США по повышению роли ядерного оружия.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», об этом Лавров заявил 28 февраля на Конференции по разоружению. «В рамках «совместных ядерных миссий» с грубым нарушением Договора о нераспространении неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков. Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооружённые силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России», – приводит издание слова главы МИДа.