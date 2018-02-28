Фигурант «кокаинового дела» рассказал об американском следе в наркотиках
Двенадцать чемоданов с наркотиками пронесли в школу при российском посольстве аргентинская полиция и американские спецслужбы, а главной целью был удар по репутации России. В этом уверен бизнесмен Андрей Ковальчук, которого в ФСБ называют организатором поставки.
«Ковальчук убежден, что наркотики были подброшены аргентинской полицией при участии в этой провокации американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию», – сообщил 28 февраля адвокат предпринимателя Владимир Жеребенков. Слова защитника приводит РБК со ссылкой на «Интерфакс».
До поднявшейся шумихи вокруг организации канала поставки и участия в ней правительственного самолета России представитель МИД Мария Захарова убеждала, что инцидент с почти 400 кг кокаина «не бросает тень на российскую дипмиссию».
Сам Ковальчук ранее рассказал, что действительно причастен к дюжине чемоданов, но опроверг их нелегальное содержимое. Он настаивает, что внутри были кофе, сигары и коньяк. Чеки с июля 2016 года, когда партию якобы загрузили в чемоданы, он сохранил и может предоставить.
Бизнесмен, которого считают предполагаемым организатором контрабандного канала, с января 2018 года объявлен Россией в международный розыск. В настоящее время к его поиску подключилась полиция ФРГ.
Справка:
Напомним, на территории посольства России в Буэнос-Айресе, в школе, в декабре 2016 года нашли 389 килограммов кокаина (ФСБ России позже заявило об изъятии всего 362 кг). Аргентинские силовики провели спецоперацию под названием «12 queens» («12 королев» - пестрых чемоданов, в которые злоумышленники упаковали зелье, было двенадцать). Наркотик заменили на муку и положили в чемоданы GPS-датчики, чтобы отслеживать, где они. После чего ждали, когда за ценным грузом придут его хозяева.
В результате в декабре 2017-го и в феврале 2018 года были задержаны пять человек. В Аргентине — экс-сотрудник посольства Александр Чикало и сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк, в России — бывший бухгалтер посольства Али Абянов и его сообщники Владимир Калмыков и Истимир Кудзямов, приехавшие получать груз в Москве. Андрея Ковальчука объявили в розыск.
СМИ сообщали, что в операции по перекрытию поставок участвовал самолёт Ил-96, принадлежащий специальному летному отряду «Россия» управделами президента. Такой же бортовой номер виден на снимках, распространенных аргентинской жандармерией. Аргентинские силовики подтвердили подлинность снимков, чем аннулировали позицию управделами, предположившего фотомонтаж и подделку.