Фигурант «кокаинового дела» рассказал об американском следе в наркотиках

Двенадцать чемоданов с наркотиками пронесли в школу при российском посольстве аргентинская полиция и американские спецслужбы, а главной целью был удар по репутации России. В этом уверен бизнесмен Андрей Ковальчук, которого в ФСБ называют организатором поставки.

«Ковальчук убежден, что наркотики были подброшены аргентинской полицией при участии в этой провокации американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипмиссию», – сообщил 28 февраля адвокат предпринимателя Владимир Жеребенков. Слова защитника приводит РБК со ссылкой на «Интерфакс».

До поднявшейся шумихи вокруг организации канала поставки и участия в ней правительственного самолета России представитель МИД Мария Захарова убеждала, что инцидент с почти 400 кг кокаина «не бросает тень на российскую дипмиссию».

Сам Ковальчук ранее рассказал, что действительно причастен к дюжине чемоданов, но опроверг их нелегальное содержимое. Он настаивает, что внутри были кофе, сигары и коньяк. Чеки с июля 2016 года, когда партию якобы загрузили в чемоданы, он сохранил и может предоставить.

Бизнесмен, которого считают предполагаемым организатором контрабандного канала, с января 2018 года объявлен Россией в международный розыск. В настоящее время к его поиску подключилась полиция ФРГ.