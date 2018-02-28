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28.02.2018 13:18

Песков: Нелепо связывать визит Патрушева в Таиланд с задержанием Рыбки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связывать визит в Таиланд секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и задержание в этой стране Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) «нелепо».

Об этом 28 февраля пишут «Ведомости». «Секретарь Совета безопасности, безусловно, осуществляет международную деятельность, подобные визиты, конечно, согласовываются заблаговременно, и, конечно, нелепо связывать этот визит с задержанием граждан», — цитирует издание слова Пескова. 

Напомним, 27 февраля Николай Патрушев прибыл в Таиланд — по некоторым данным, на самолете, замешанном в «кокаиновом скандале» в Аргентине. Он провел встречу, посвященную безопасности российских туристов в стране. При этом 26 февраля в Паттайе была задержана героиня расследования Навального Настя Рыбка, она же Анастасия Вашукевич. Девушку и ее секс-гуру Алекса Лесли (Александра Кириллова) подозревают в организации нелегального секс-тренинга. Рыбка угрожает разоблачениями о вмешательстве России в американские выборы.

Справка:

Напомним, 8 февраля Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорилось о предполагаемой встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте в Норвегии. Эта информация стала известна ФБК из Instagram и книги Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка. Навальный отмечает в ролике, что бизнесмен «катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга», а также оплачивает перелет в Норвегию на частном самолете и услуги «девушек из эскорт-агентств».

После публикации видео представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен будет защищать свою честь и достоинство в суде. Позже стало известно, что миллиардер подал в Усть-Лабинский районный суд на Настю Рыбку и Александра Кириллова (Алекса Лесли) за публикацию в соцсетях частных фотографий со своим изображением. 12 февраля Роскомнадзор потребовал от сервисов удалить материалы до вечера 14 февраля. В противном случае сервисы могут заблокировать — не у всех провайдеров есть техническая возможность заблокировать доступ к отдельным страницам. После решения суда Навальный удалил с сайта ролик с расследованием.


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