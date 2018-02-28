Песков: Нелепо связывать визит Патрушева в Таиланд с задержанием Рыбки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что связывать визит в Таиланд секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и задержание в этой стране Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) «нелепо».

Об этом 28 февраля пишут «Ведомости». «Секретарь Совета безопасности, безусловно, осуществляет международную деятельность, подобные визиты, конечно, согласовываются заблаговременно, и, конечно, нелепо связывать этот визит с задержанием граждан», — цитирует издание слова Пескова.

Напомним, 27 февраля Николай Патрушев прибыл в Таиланд — по некоторым данным, на самолете, замешанном в «кокаиновом скандале» в Аргентине. Он провел встречу, посвященную безопасности российских туристов в стране. При этом 26 февраля в Паттайе была задержана героиня расследования Навального Настя Рыбка, она же Анастасия Вашукевич. Девушку и ее секс-гуру Алекса Лесли (Александра Кириллова) подозревают в организации нелегального секс-тренинга. Рыбка угрожает разоблачениями о вмешательстве России в американские выборы.