Сибиряк устроил «концерт» с раздеванием на борту петербургского рейса

Нескучным оказался для пассажиров петербургского рейса перелет в Сибирь: неадекватный житель Новосибирской области ругался матом, набросился с кулаками на бортпроводника, а потом и вовсе начал бегать по салону без одежды. В аэропорту Толмачево дебошира ждала транспортная полиция.

По данным новосибирских СМИ, инцидент произошел в ночь на 28 февраля на борту самолета S7. Во время перелета из Петербурга в Новосибирск возвращавшийся домой 47-летний сибиряк начал буянить.

«Громко выражался нецензурной бранью, сняв с себя одежду, бегал по салону. Нанес несколько ударов пассажирам и бортпроводнику», – описала его «подвиги» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Представители авиакомпании связались с транспортной полицией в аэропорту Толмачево, и у трапа борт встретили сотрудники правопорядка, проводившие пассажира в отдел. Скорее всего, дебош на борту выльется в статью Уголовного кодекса о хулиганстве.

Путь из Северной столицы в столицу Сибири занимает больше 4-х часов. Можно только порадоваться за пассажиров, ведь «концерт» с обнаженкой начался уже за 20 минут до приземления.