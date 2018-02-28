ЖК «Московский» Группы ЦДС аккредитован еще одним банком

Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка расширил список аккредитованных объектов Группы ЦДС, включив в программу ипотечного кредитования жилой квартал ЦДС «Московский» – корпуса 1 и 2.

Согласно графику застройщика, срок сдачи домов – IV кв. 2019 года. Объект реализуется в рамках ФЗ №214.

По условиям ипотечной программы размер ставки составляет от 9,5% годовых (при наличии комплексного ипотечного страхования). Минимальный размер первоначального взноса составляет от 15%, для зарплатных клиентов банка от 10%. В качестве первоначального взноса можно воспользоваться средствами материнского капитала. Срок кредита от 1 года до 25 лет. Сумма кредита – от 500 тыс.рублей до 26 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться по ссылке https://www.cds.spb.ru/buy/banks/raffaizen/

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

Справка о ГК «ЦДС»

ЖК ЦДС «Московский» – застройщик ООО "ГК", разрешение на строительство № 78-011-0305.1-2016 от 15.12.2016 г., проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/moskovskiy/documents/