«Домашний» суд Дерипаски отменил подготовку к делу Насти Рыбки

Усть-Лабинский районный суд отложил на неопределенное время слушание по иску Олега Дерипаски о защите частной жизни к секс-гуру Александру Кириллову (Алексу Лесли) и Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке). Дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения жалобы Алексея Навального на блокировку пикантного контента с участием миллиардера и вице-премьера Приходько.

Как сообщает 28 февраля Усть-Лабинский суд, назначенное на завтра, 1 марта, заседание отменено. «Гражданское дело по иску Дерипаски О. В. о защите права на изображение, права на неприкосновенность частной жизни, защите персональных данных и компенсации морального вреда 28 февраля направлено в Краснодарский краевой суд по частным жалобам на определение суда о принятии мер по обеспечению иска», – уточнили в суде.

Частную жалобу в Краснодарский краевой суд, например, подавал Алексей Навальный. В качестве обеспечительной меры зампредседателя Усть-Лабинского суда Владимир Осипенко 9 февраля вынес определение о блокировке опубликованных в Интернете видеоверсий расследования ФБК о путешествии Дерипаски на яхте в компании с вице-премьером России Сергеем Приходько. Навальный требование Роскомнадзора выполнил. Всего судебной цензуре подверглись семь роликов на Youtube и четырнадцать постов в Instagram.

Миллиардер подал иск к Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александру Кириллову (Алекс Лесли), так как они разместили в соцсетях частные фото и видео с его, миллиардера, участием. Для Олега Дерипаски Усть-Лабинский суд является «домашним», так как предприниматель зарегистрирован в этом районе. Рыбка и Лесли 1 марта в суде появиться не могли, они находятся в тайской тюрьме за нелегальный секс-тренинг. И даже замешанный в кокаиновом скандале Ил-96, прилетевший накануне в Таиланд с главой Совбеза России на борту, не может служить залогом освобождения.

Юрист ФБК Вячеслав Гимади в своем твиттере удивляется решению Усть-Лабинского суда отправить в Краснодарский краевой все дело Дерипаски, так как для рассмотрения частной жалобы, по утвержденной Верховным судом практике, достаточно было отправить саму жалобу. По одной из версий, краевые шефы судей из Усть-Лабинска с учетом резонанса решили лично полистать все дело и составить свое представление, прежде чем Владимир Осипенко начнет процесс.